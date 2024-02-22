В ООН назвали кількість українців, які покинули домівки внаслідок вторгнення Росії

Українські біженці. Фото ілюстративне: УНІАН

Міграційний комітет Організації Об'єднаних Націй оприлюднив мільйонні цифри українських біженців, які покинули нашу країну через майже два роки повномасштабної війни з Росією. Так, загальна кількість українців склала понад 14 мільйонів людей.

Про це інформує пресслужба комітету у своєму звіті у четвер, 22 лютого.

Скільки українців покинули Україну за два роки війни

Зазначається, що свої домівки покинула третина українців. Приблизно 3,7 млн людей — внутрішньо переміщені особи, а майже 6,5 млн виїхали за кордон. Натомість додому повернулося понад 4,5 млн громадян.

У звіті ООН також заявлено, що цьогоріч понад 14,6 мільйона людей (40% від загальної кількості населення України) потребуватимуть гуманітарної допомоги, тоді як 2,2 мільйона українських біженців її потребуватимуть за кордоном.

В ООН наголосили що за два роки повномасштабної війни комітет підтримав 6,5 млн українців в 11 сусідніх країнах, надаючи їм критично важливу та життєво необхідну допомогу. За перші два роки зібрали $957 млн із запланованих $1,5 млрд. Проте через те, що війна затягується, потреби зростають з випередженням доступних та наявних ресурсів.

"Руйнування всюди, загибель людей і страждання тривають. У цій ситуації комітет постійно присутня в Україні та сусідніх країнах, надаючи підтримку величезній кількості людей, які рятуються, залишаючи власні домівки. Однак потреби є величезними, і потрібно зробити ще дуже багато", — сказала гендиректорка комітету Емі Поуп.

Урядовиця також додала, що комітет розраховує на посилення підтримки з боку донорів та місцевих партнерів для вирішення викликів надати все необхідне українським біженцям.

Нагадаємо, Генасамблея та Радбезпеки ООН проведуть дебати з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення до України.

Також агенція ООН у справах біженців заявила, що більша частина українських біженців хочуть повернутися до Батьківщини, але переймається безпековою ситуацією в країні, а також відсутністю житла.