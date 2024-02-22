Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В ООН назвали кількість українців, які покинули домівки внаслідок вторгнення Росії arrow

В ООН назвали кількість українців, які покинули домівки внаслідок вторгнення Росії

22 лютого 2024 20:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ООН назвали кількість українців, які покинули домівки внаслідок вторгнення Росії
Українські біженці. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міграційний комітет Організації Об'єднаних Націй оприлюднив мільйонні цифри українських біженців, які покинули нашу країну через майже два роки повномасштабної війни з Росією. Так, загальна кількість українців склала понад 14 мільйонів людей.

Про це інформує пресслужба комітету у своєму звіті у четвер, 22 лютого.

Скільки українців покинули Україну за два роки війни

Зазначається, що свої домівки покинула третина українців. Приблизно 3,7 млн людей — внутрішньо переміщені особи, а майже 6,5 млн виїхали за кордон. Натомість додому повернулося понад 4,5 млн громадян.

У звіті ООН також заявлено, що цьогоріч понад 14,6 мільйона людей (40% від загальної кількості населення України) потребуватимуть гуманітарної допомоги, тоді як 2,2 мільйона українських біженців її потребуватимуть за кордоном.

В ООН наголосили що за два роки повномасштабної війни комітет підтримав 6,5 млн українців в 11 сусідніх країнах, надаючи їм критично важливу та життєво необхідну допомогу. За перші два роки зібрали $957 млн із запланованих $1,5 млрд. Проте через те, що війна затягується, потреби зростають з випередженням доступних та наявних ресурсів.

"Руйнування всюди, загибель людей і страждання тривають. У цій ситуації комітет постійно присутня в Україні та сусідніх країнах, надаючи підтримку величезній кількості людей, які рятуються, залишаючи власні домівки. Однак потреби є величезними, і потрібно зробити ще дуже багато", — сказала гендиректорка комітету Емі Поуп.

Урядовиця також додала, що комітет розраховує на посилення підтримки з боку донорів та місцевих партнерів для вирішення викликів надати все необхідне українським біженцям.

Нагадаємо, Генасамблея та Радбезпеки ООН проведуть дебати з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення до України. 

Також агенція ООН у справах біженців заявила, що більша частина українських біженців хочуть повернутися до Батьківщини, але переймається безпековою ситуацією в країні, а також відсутністю житла.

ООН
Україна
біженці
війна в Україні
2 роки війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі