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В ООН назвали количество украинцев, покинувших дома в результате вторжения России

22 февраля 2024 20:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ООН назвали количество украинцев, покинувших дома в результате вторжения России
Украинские беженцы. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Миграционный комитет Организации Объединенных Наций обнародовал миллионные цифры украинских беженцев, покинувших нашу страну спустя почти два года полномасштабной войны с Россией. Так, общее количество украинцев составило более 14 миллионов человек.

Об этом сообщает пресс-служба комитета в своем отчете в четверг, 22 февраля.

Сколько украинцев покинули Украину за два года войны

Отмечается, что свои дома покинула треть украинцев. Приблизительно 3,7 млн человек — внутренне перемещенные лица, а почти 6,5 млн уехали за границу. Зато домой вернулось более 4,5 млн. граждан.

В отчете ООН также заявлено, что в этом году более 14,6 миллиона человек (40% от общего количества населения Украины) будут нуждаться в гуманитарной помощи, тогда как 2,2 миллиона украинских беженцев в ней будут нуждаться за рубежом.

В ООН отметили, что за два года полномасштабной войны комитет поддержал 6,5 млн украинцев в 11 соседних странах, оказывая им критически важную и жизненно необходимую помощь. За первые два года собрали $957 млн из запланированных $1,5 млрд. Однако из-за того, что война затягивается, потребности растут с опережением доступных и имеющихся ресурсов.

"Разрушение повсюду, гибель людей и страдания продолжаются. В этой ситуации комитет постоянно присутствует в Украине и соседних странах, оказывая поддержку огромному количеству спасающихся людей, оставляя собственные дома. Однако потребности огромные, и нужно сделать еще очень много", — сказала гендиректор комитета Эми Поуп.

Чиновница также добавила, что комитет рассчитывает на усиление поддержки со стороны доноров и местных партнеров для решения вызовов предоставить все необходимое украинским беженцам.

Напомним, Генассамблея и Совбез ООН проведут дебаты по поводу второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

Также агентство ООН по делам беженцев заявило, что большая часть украинских беженцев хотят вернуться в Родину, но обеспокоена ситуацией безопасности в стране, а также отсутствием жилья.

ООН
Украина
беженцы
война в Украине
2 года войны

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