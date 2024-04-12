В ООН осудили российские обстрелы по Украине и призвали прекратить нападения на гражданских

Заседание ООН. Фото: REUTERS

Заместитель генсека ООН Мирослав Енча заявил, что вторжение России в Украину нарушает все нормы международного права, а также продолжает наносить большой ущерб украинскому народу. Кроме того, чиновник отметил увеличение количества потерь среди гражданского населения.

Об этом сообщает DPPA.

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"Со времени нашего последнего брифинга в Раде почти месяц назад российские нападения на украинские города стали ежедневной разрушительной моделью. Это включает в себя интенсивное и систематическое нацеливание на украинскую энергетическую инфраструктуру по всей стране", — сказали в ООН, говоря о последствиях последних обстрелах РФ.

По словам Енчи, в марте количество жертв среди гражданского населения выросло на 20%. Так, число погибших составило, по меньшей мере, 126 мирных жителей, еще 478 ранены. Кроме того, по меньшей мере 57 детей считаются убитыми или ранеными.

"Это недопустимо. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Они должны прекратиться немедленно, и мы продолжаем их осуждать, где бы они ни случались", — сказал Енча.

В конце концов, в Организации призвали Россию предоставить доступ к оккупированным территориям Украины.

"Толеровать войну — это ненормально. Мы призываем Совет Безопасности не допустить, чтобы эта война продолжалась беспрепятственно и бесконечно", — сказала директор по операциям управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну.

Напомним, в ООН назвали количество украинцев, покинувших дома в результате вторжения России. Также организация провела опрос, сколько украинских беженцев намерены вернуться домой .