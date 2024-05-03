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В Офісі генпрокурора назвали нікчемним розслідування Росії щодо очільника СБУ Малюка

3 травня 2024 14:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Офісі генпрокурора назвали нікчемним розслідування Росії щодо очільника СБУ Малюка
Очільник СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Офіс Генпрокурора фіксує значну активізацію інформаційно-психологічних операцій Росії, якими вона намагається дискредитувати Україну на міжнародному рівні. Зокрема це стосується розслідування, яке держава-агресор проводить щодо очільника Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на свої джерела в ДБР у п'ятницю, 3 травня

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Розслідування РФ щодо Малюка

"Псевдорозслідування РФ щодо Голови СБУ Малюка є юридично нікчемними", — заявили в Офісі Генпрокурора.

В Офісі Генпрокурора також заявили, що російська пропаганда намагається дискредитувати Україну та Сили оборони, щоб відволікти увагу світової громадськості від воєнних злочинів РФ.

"Ворог сподівається, що його брехня змусить світ забути про понад 127 000 воєнних злочинів агресора, задокументованих в Україні", — наголосили у відомстві. 

Одними з таких маніпулятивних з юридичної точки зору прокуратура назвала псевдорозслідування щодо Голови СБУ Василя Малюка та спроби росіян перекласти на Україну відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Хол". 

Раніше в СБУ нагадали російським пропагандистам, що саме Путін офіційно оголошений в міжнародний розшук і що саме російського диктатора його чекають в Гаазькому трибуналі.

Малюк став для російського режиму Володимира Путіна ціллю номер один. На нього також хочуть "повісити" теракт в торгівельному центрі Crocus.

СБУ
Україна
Офіс генерального прокурора
пропаганда
Василь Малюк
Росія

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