В Офисе генпрокурора назвали никчемным расследование России в отношении главы СБУ Малюка

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

Офис Генпрокурора фиксирует значительную активизацию информационно-психологических операций России, которым она пытается дискредитировать Украину на международном уровне. В частности, это касается расследования, которое государство-агрессор проводит в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на свои источники в ДБР в пятницу, 3 мая

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"Псевдорасследование РФ в отношении Главы СБУ Малюка юридически ничтожны", — заявили в Офисе Генпрокурора.

В офисе Генпрокурора также заявили, что российская пропаганда пытается дискредитировать Украину и Силы обороны, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от военных преступлений РФ.

" Враг надеется, что его ложь заставит мир забыть о более чем 127 000 военных преступлениях агрессора, задокументированных в Украине", — отметили в ведомстве.

Одними из таких манипулятивных с юридической точки зрения прокуратура назвала псевдорасследование в отношении главы СБУ Василия Малюка и попытки россиян переложить на Украину ответственность за теракт в "Крокус Сити Холл".

Ранее в СБУ напомнили российским пропагандистам, что именно Путин официально объявлен в международный розыск и именно российского диктатора его ждут в Гаагском трибунале.

Малюк стал для российского режима Владимира Путина целью номер один. На него также хотят повесить теракт в торговом центре Crocus.