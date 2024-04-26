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В СБУ відреагували на погрози керівника КДБ Білорусі атакувати лікарні Києва

26 квітня 2024 19:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В СБУ відреагували на погрози керівника КДБ Білорусі атакувати лікарні Києва
Голова СБУ Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У заяві представників української спецслужби зазначено, що заяви білоруської влади про існування міфічних терористів у лікарнях України є проявом інформаційно-психологічних спецоперацій, спрямованих на підірвання ситуації та створення паніки серед населення. Це, за словами СБУ, відповідає інтересам Росії.

Про це Служба безпеки України повідомила у Telegrаm в п'ятницю, 26 квітня.

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У заяві СБУ зазначено, що Україна знаходиться у повномасштабній війні з ворогом протягом третього року, тому всі громадяни повинні розуміти важливість дотримання правил безпеки. Спецслужба наголосила на тому, що вони реагують на будь-яку потенційну загрозу згідно з протоколами дій.

"На даний час вживаються всі необхідні заходи, щоб нівелювати якісь негативні наслідки навіть теоретичної загрози", — додали в СБУ.

Звертаючись до представників режиму у Білорусі, СБУ наголосила, що справжніми терористами є люди у Кремлі. Спецслужба закликала білоруську владу не поширювати псевдозаяви та концентруватися на захисті власних громадян, а також уникненні співпраці з російським режимом, який неодноразово порушував міжнародне право та права людини.

"Білоруській владі потрібно не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поряд із кремлівським диктатором", — підсумувала СБУ.

В СБУ відреагували на погрози керівника КДБ Білорусі атакувати лікарні Києва - фото 1
Допис СБУ. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, раніше голова Комітету Держбезпеки Білорусі Іван Тертель під час засідання Всебілоруських народних зборів, фактично анонсував удари по лікарнях Києва, прикриваючись "ліквідацією терористів". 

Відразу після цього КМДА терміново оголосила про евакуацію двох лікарень, зокрема — дитячої, які знаходяться по вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці.

СБУ
Білорусь
діти
лікарні
загрози

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