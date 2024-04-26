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В СБУ отреагировали на угрозы руководителя КГБ Беларуси атаковать больницы Киева

26 апреля 2024 19:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В СБУ отреагировали на угрозы руководителя КГБ Беларуси атаковать больницы Киева
Глава СБУ Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В заявлении представителей украинской спецслужбы отмечено, что заявления белорусских властей о существовании мифических террористов в больницах Украины являются проявлением информационно-психологических спецопераций, направленных на подорвание ситуации и создание паники среди населения. Это, по словам СБУ, отвечает интересам России.

Об этом Служба безопасности Украины сообщила в Telegram в пятницу, 26 апреля.

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В заявлении СБУ говорится, что Украина находится в полномасштабной войне с врагом в течение третьего года, поэтому все граждане должны понимать важность соблюдения правил безопасности. Спецслужба отметила, что они реагируют на любую потенциальную угрозу согласно протоколам действий.

"В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать какие-то негативные последствия даже теоретической угрозы", — добавили в СБУ.

Обращаясь к представителям режима в Беларуси, СБУ подчеркнула, что настоящими террористами являются люди в Кремле. Спецслужба призвала белорусские власти не распространять псевдозаявления и концентрироваться на защите собственных граждан, а также избегать сотрудничества с российским режимом, неоднократно нарушавшим международное право и права человека.

"Белорусским властям нужно не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором", — подытожила СБУ.

В СБУ отреагировали на угрозы руководителя КГБ Беларуси атаковать больницы Киева - фото 1
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, ранее председатель Комитета Госбезопасности Беларуси Иван Тертель во время заседания Всебелорусского народного собрания фактически анонсировал удары по больницам Киева , прикрываясь "ликвидацией террористов".

Сразу после этого КГГА срочно объявила об эвакуации двух больниц , в частности детской, которые находятся по улице Богатырской в Оболонском районе столицы.

СБУ
Беларусь
дети
больницы
угрозы

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