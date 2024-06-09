В Мексиці обвалився балкон з людьми — чи є постраждалі

Момент падіння. Фото: скриншот

В місті Сан-Луїс-Потосі на сході Мексики сталася трагедія. В одному з місцевих нічних клубів обвалився скляний балкон разом із людьми, двоє з яких загинули на місці.

Про це повідомляє сербська інформагенція 24Sedam.

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У Мексиці обвалився балкон з людьми

Як повідомляється, інцидент трапився в нічному клубі "Річ", який розташовний у міському ТРЦ "Альтус". Балкон не витримав ваги 15 людей, які перебували на ньому, внаслідок чого зруйнувалися поруччя під тиском людей.

Video: Este es el momento en el que jóvenes cayeron cuando el barandal de aluminio y cristal cedió al querer ingresar al antro Rich en San Luis Potosí, el lugar estaba abarrotado en escaleras y pasillos para ver al disque cantante Kevin Moreno (Información en el enlace)… pic.twitter.com/kcjtUZnx8j — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) June 8, 2024

За інформацією від мексиканських рятувальних служб, внаслідок обвалу загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення.

Згодом стало відомо, що бар не мав дозволу на роботу. Як заявив директор ТРЦ Маурісіо Флорес, у березні інспекція рятувальних служб країни встановила, що клуб не відповідає нормам безпеки. Також він додав, що неодноразово звертався до адміністрації закладу з проханням не працювати в ТРЦ, але зворотної відповіді він не отримував.

Нагадаємо, раніше у місті Пардубіце в Чехії нічний експрес, який прямував до України, зіткнувся з вантажним поїздом, внаслідок чого четверо людей загинуло, десятки пасажирів поранені.

Також під час авіашоу в Португалії зіткнулися два літаки: загинув один пілот, інший отримав поранення.