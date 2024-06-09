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В одному з барів Мексики обвалився скляний балкон з людьми — шокуючі деталі

9 червня 2024 12:10
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Ілля Рябінін
редактор
В Мексиці обвалився балкон з людьми — чи є постраждалі
Момент падіння. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В місті Сан-Луїс-Потосі на сході Мексики сталася трагедія. В одному з місцевих нічних клубів обвалився скляний балкон разом із людьми, двоє з яких загинули на місці. 

Про це повідомляє сербська інформагенція 24Sedam.

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У Мексиці обвалився балкон з людьми

Як повідомляється, інцидент трапився в нічному клубі "Річ", який розташовний у міському ТРЦ "Альтус". Балкон не витримав ваги 15 людей, які перебували на ньому, внаслідок чого зруйнувалися поруччя під тиском людей. 

За інформацією від мексиканських рятувальних служб, внаслідок обвалу загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення. 

Згодом стало відомо, що бар не мав дозволу на роботу. Як заявив директор ТРЦ Маурісіо Флорес, у березні інспекція рятувальних служб країни встановила, що клуб не відповідає нормам безпеки. Також він додав, що неодноразово звертався до адміністрації закладу з проханням не працювати в ТРЦ, але зворотної відповіді він не отримував.

Нагадаємо, раніше у місті Пардубіце в Чехії нічний експрес, який прямував до України, зіткнувся з вантажним поїздом, внаслідок чого четверо людей загинуло, десятки пасажирів поранені.

Також під час авіашоу в Португалії зіткнулися два літаки: загинув один пілот, інший отримав поранення.

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