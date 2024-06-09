В Мексике обвалился балкон с людьми — есть ли пострадавшие

Момент падения. Фото: скриншот

В городе Сан-Луис-Потосе на востоке Мексики произошла трагедия. В одном из местных ночных клубов обрушился стеклянный балкон вместе с людьми, двое из которых погибли на месте.

Об этом сообщает сербское информагентство 24Sedam.

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В Мексике обрушился балкон с людьми

Как сообщается, инцидент произошел в ночном клубе "Рич", расположенном в городском ТРЦ "Альтус". Балкон не выдержал веса находившихся на нем 15 человек, в результате чего разрушились перила под давлением людей.

Video: Este es el moment en què joves van caure quan el barandal d'aluminio i cristal va cedir al voler ingresar a l'antro Rich a San Luis Potosí, el lloc estava abarrotat en escaleras i pasillos para ver al disque cantante Kevin Moreno (Informació en el enlace )… pic.twitter.com/kcjtUZnx8j — Blog del Narco Mexiko (@blogdelnarcomex) Июнь 8, 2024

По информации от мексиканских спасательных служб, в результате обрушения погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Впоследствии стало известно, что у бара не было разрешения на работу. Как заявил директор ТРЦ Маурисио Флорес, в марте инспекция спасательных служб страны установила, что клуб не отвечает нормам безопасности. Также он добавил, что неоднократно обращался в администрацию заведения с просьбой не работать в ТРЦ, но обратного ответа он не получал.

Напомним, ранее в городе Пардубице в Чехии ночной экспресс, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом, в результате чего четыре человека погибли, десятки пассажиров ранены.

Также во время авиашоу в Португалии столкнулись два самолета: погиб один пилот, другой получил ранения.