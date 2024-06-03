У Португалії зіткнулися два літаки — деталі інциденту

На авіашоу в Португалії зіткнулися два літаки — загинув пілот
Під час авіашоу в Португалії зіткнулися два літаки. Внаслідок аварії загинув один пілот, інший — отримав поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Зіткнення літаків у Португалії
У Військово-повітряних силах країни розповіли, що зіткнулися два з шести літаків для виконання трюків, які брали участь в авіашоу Бежа в регіоні Алентежу.
Відео зафіксувало момент, коли літаки піднялися в повітря, але один з них втратив контроль і піднявся ще вище, а потім почав падати. Він отримав серйозні пошкодження у задній частині.
O momento em que os dois aviões colidem no Beja Air Show. pic.twitter.com/fHKGS1kJk3— Mundo Vivo (@mundo__vivo) June 2, 2024
Наразі розпочато розслідування інциденту. Після цього Повітряні сили Португалії скасували решту заходів найбільшого авіафестивалю Beja AirShow.
Нагадаємо, у США розбився військовий літак F-35. Катастрофа сталася під час зльоту винищувача у міжнародному аеропорту Альбукерке, що у штаті Нью-Мексико.
Також в Ірані заявили, що причиною аварії вертольота, на борту якого перебував президент країни Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність.
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