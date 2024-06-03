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На авіашоу в Португалії зіткнулися два літаки — загинув пілот

3 червня 2024 10:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Португалії зіткнулися два літаки — деталі інциденту
Зіткнення літаків у Португалії. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час авіашоу в Португалії зіткнулися два літаки. Внаслідок аварії загинув один пілот, інший — отримав поранення.

Про це повідомляє Reuters.

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Зіткнення літаків у Португалії

У Військово-повітряних силах країни розповіли, що зіткнулися два з шести літаків для виконання трюків, які брали участь в авіашоу Бежа в регіоні Алентежу.

Відео зафіксувало момент, коли літаки піднялися в повітря, але один з них втратив контроль і піднявся ще вище, а потім почав падати. Він отримав серйозні пошкодження у задній частині.

Наразі розпочато розслідування інциденту. Після цього Повітряні сили Португалії скасували решту заходів найбільшого авіафестивалю Beja AirShow.

Нагадаємо, у США розбився військовий літак F-35. Катастрофа сталася під час зльоту винищувача у міжнародному аеропорту Альбукерке, що у штаті Нью-Мексико.  

Також в Ірані заявили, що причиною аварії вертольота, на борту якого перебував президент країни Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність. 

смерть
літаки
аварія
Португалія

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