В Португалии столкнулись два самолета — детали инцидента

На авиашоу в Португалии столкнулись два самолета — погиб пилот
Во время авиашоу в Португалии столкнулись два самолета. В результате аварии погиб один пилот, другой — получил ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Столкновение самолетов в Португалии
В Военно-воздушных силах страны рассказали, что столкнулись два из шести самолетов для выполнения трюков, участвовавших в авиашоу Бежа в регионе Алентежу.
Видео зафиксировало момент, когда самолеты поднялись в воздух, но один из них потерял контроль и поднялся еще выше, а затем начал падать. Он получил серьезные повреждения в задней части.
O moment em que os dois aviões colidem no Beja Air Show. pic.twitter.com/fHKGS1kJk3— Mundo Vivo (@mundo__vivo) Июнь 2, 2024
В настоящее время начато расследование инцидента. После этого Воздушные силы Португалии отменили остальные мероприятия крупнейшего авиафестиваля Beja AirShow.
Напомним, в США разбился военный самолет F-35. Катастрофа произошла во время взлета истребителя в международном аэропорту Альбукерке в штате Нью-Мексико.
Также в Иране заявили, что причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раисе, стала техническая неисправность.
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