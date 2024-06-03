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На авиашоу в Португалии столкнулись два самолета — погиб пилот

3 июня 2024 10:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Португалии столкнулись два самолета — детали инцидента
Столкновение самолетов в Португалии. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время авиашоу в Португалии столкнулись два самолета. В результате аварии погиб один пилот, другой — получил ранения.

Об этом сообщает Reuters.

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Столкновение самолетов в Португалии

В Военно-воздушных силах страны рассказали, что столкнулись два из шести самолетов для выполнения трюков, участвовавших в авиашоу Бежа в регионе Алентежу.

Видео зафиксировало момент, когда самолеты поднялись в воздух, но один из них потерял контроль и поднялся еще выше, а затем начал падать. Он получил серьезные повреждения в задней части.

В настоящее время начато расследование инцидента. После этого Воздушные силы Португалии отменили остальные мероприятия крупнейшего авиафестиваля Beja AirShow.

Напомним, в США разбился военный самолет F-35. Катастрофа произошла во время взлета истребителя в международном аэропорту Альбукерке в штате Нью-Мексико.

Также в Иране заявили, что причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раисе, стала техническая неисправность.

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самолеты
авария
Португалия

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