Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Німеччині відповіли, чи позбавлятимуть українських чоловіків статусу біженців arrow

В Німеччині відповіли, чи позбавлятимуть українських чоловіків статусу біженців

25 квітня 2024 09:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Німеччині відповіли, чи позбавлятимуть українських чоловіків статусу біженців
Чоловіки в Німеччині. Фото ілюстративне: pro.bcode.news
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Німеччина не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженців. Це станеться попри рішення України призупинити консульське обслуговування військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.

Про це заявив представник міністерства внутрішніх справ Німеччини Максиміліан Калль у четвер, 25 квітня.

Читайте також:

Німеччина не позбавить чоловіків статусу біженців

"Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків", — заявив Калль.

З іншого боку, Каль не прокоментував рішення України призупинити консульське обслуговування військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.

Речник німецького МЗС Крістіан Ваґнер в свою чергу заявив, що це суверенне рішення України, яке не можна коментувати від імені МЗС ФРН.

Нагадаємо, що українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що консульські послуги для чоловіків, які підлягають призову, тимчасово призупинені за кордоном.

Колишній міністр закордонних справ і нинішній керівник Центру російських досліджень Володимир Огризко висловив підтримку цього рішення.

Німеччина
Україна
біженці
військовозобов'язані
ухилянти
чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри