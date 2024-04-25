В Німеччині відповіли, чи позбавлятимуть українських чоловіків статусу біженців

Чоловіки в Німеччині. Фото ілюстративне: pro.bcode.news

Німеччина не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженців. Це станеться попри рішення України призупинити консульське обслуговування військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.

Про це заявив представник міністерства внутрішніх справ Німеччини Максиміліан Калль у четвер, 25 квітня.

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Німеччина не позбавить чоловіків статусу біженців

"Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків", — заявив Калль.

З іншого боку, Каль не прокоментував рішення України призупинити консульське обслуговування військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.

Речник німецького МЗС Крістіан Ваґнер в свою чергу заявив, що це суверенне рішення України, яке не можна коментувати від імені МЗС ФРН.

Нагадаємо, що українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що консульські послуги для чоловіків, які підлягають призову, тимчасово призупинені за кордоном.

Колишній міністр закордонних справ і нинішній керівник Центру російських досліджень Володимир Огризко висловив підтримку цього рішення.