В Німеччині відповіли, чи позбавлятимуть українських чоловіків статусу біженців
Німеччина не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженців. Це станеться попри рішення України призупинити консульське обслуговування військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.
Про це заявив представник міністерства внутрішніх справ Німеччини Максиміліан Калль у четвер, 25 квітня.
Німеччина не позбавить чоловіків статусу біженців
"Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків", — заявив Калль.
З іншого боку, Каль не прокоментував рішення України призупинити консульське обслуговування військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.
Речник німецького МЗС Крістіан Ваґнер в свою чергу заявив, що це суверенне рішення України, яке не можна коментувати від імені МЗС ФРН.
Нагадаємо, що українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що консульські послуги для чоловіків, які підлягають призову, тимчасово призупинені за кордоном.
Колишній міністр закордонних справ і нинішній керівник Центру російських досліджень Володимир Огризко висловив підтримку цього рішення.
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