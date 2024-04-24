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Ексголова МЗС України емоційно прокоментував призупинення консульських послуг за кордоном

24 квітня 2024 20:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ексголова МЗС України емоційно прокоментував призупинення консульських послуг за кордоном
Черга на оформлення документів у Варшаві. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що консульські послуги для чоловіків, які підлягають призову, тимчасово призупинені за кордоном. Колишній міністр закордонних справ і нинішній керівник Центру російських досліджень Володимир Огризко висловив підтримку цього рішення.

Про це повідомило видання NV у середу, 24 квітня.

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Коментар Володимира Огризка

Огризко вважає, що дії міністра Кулеби відповідають законодавству, оскільки новий закон передбачає зміну деяких процедур. 

"Закон дійсно набуде чинності через місяць після його опублікування, але є процедури, якими керується МЗС. І ці процедури, як і законодавство в цілому, схильні до певних змін в контексті того, що змінюється саме законодавство", — заявив ексміністр закордонних справ.

За словами Огризка, міністерство керується певними процедурами, які можуть змінюватися у відповідності до законодавства. Він вважає, що юристи міністерства ретельно вивчили всі аспекти законів та нормативних актів, щоб діяти відповідно до них, навіть у світлі того, що новий закон ще не набрав чинності. Це необхідно для забезпечення чітких інструкцій для консульських офіцерів, особливо в перехідний період, коли старий закон втрачає свою силу.

Нагадаємо, що українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Як повідомлялося, це сталося внаслідок технічних причин.

Раніше ми пишемо, Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти. Також вони позиціюють себе як "жертви обставин", і, як повідомляється, навіть просять допомоги.

українці
МЗС
Україна
військовозобов'язані
ухилянти

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