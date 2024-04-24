Ексголова МЗС України емоційно прокоментував призупинення консульських послуг за кордоном
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що консульські послуги для чоловіків, які підлягають призову, тимчасово призупинені за кордоном. Колишній міністр закордонних справ і нинішній керівник Центру російських досліджень Володимир Огризко висловив підтримку цього рішення.
Про це повідомило видання NV у середу, 24 квітня.
Коментар Володимира Огризка
Огризко вважає, що дії міністра Кулеби відповідають законодавству, оскільки новий закон передбачає зміну деяких процедур.
"Закон дійсно набуде чинності через місяць після його опублікування, але є процедури, якими керується МЗС. І ці процедури, як і законодавство в цілому, схильні до певних змін в контексті того, що змінюється саме законодавство", — заявив ексміністр закордонних справ.
За словами Огризка, міністерство керується певними процедурами, які можуть змінюватися у відповідності до законодавства. Він вважає, що юристи міністерства ретельно вивчили всі аспекти законів та нормативних актів, щоб діяти відповідно до них, навіть у світлі того, що новий закон ще не набрав чинності. Це необхідно для забезпечення чітких інструкцій для консульських офіцерів, особливо в перехідний період, коли старий закон втрачає свою силу.
Нагадаємо, що українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Як повідомлялося, це сталося внаслідок технічних причин.
Раніше ми пишемо, Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти. Також вони позиціюють себе як "жертви обставин", і, як повідомляється, навіть просять допомоги.
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