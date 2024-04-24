Экс-глава МИД Украины эмоционально прокомментировал приостановку консульских услуг за границей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульские услуги для мужчин, подлежащих призыву, временно приостановлены за границей. Бывший министр иностранных дел и нынешний руководитель Центра российских исследований Владимир Огрызко выразил поддержку этого решения.
Об этом сообщило издание NV в среду, 24 апреля.
Комментарий Владимира Огрызко
Огрызко считает, что действия министра Кулебы соответствуют законодательству, поскольку новый закон предусматривает изменение некоторых процедур.
"Закон действительно вступит в силу через месяц после его опубликования, но есть процедуры, которыми руководствуется МИД. И эти процедуры, как и законодательство в целом, подвержены определенным изменениям в контексте того, что меняется само законодательство", — заявил экс-министр иностранных дел.
По словам Огрызко, министерство руководствуется определенными процедурами, которые могут изменяться в соответствии с законодательством. Он считает, что юристы министерства тщательно изучили все аспекты законов и нормативных актов, чтобы действовать в соответствии с ними, даже в свете того, что новый закон еще не вступил в силу. Это необходимо для обеспечения четких инструкций для консульских офицеров, особенно в переходный период, когда старый закон теряет свою силу.
Напомним, что украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Как сообщалось, это произошло по техническим причинам.
Ранее мы пишем, что Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве, требуя выдать им паспорта. Также они позиционируют себя как "жертвы обстоятельств" и, как сообщается, даже просят помощи.
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