Экс-глава МИД Украины эмоционально прокомментировал приостановку консульских услуг за границей

Очередь на оформление документов в Варшаве. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульские услуги для мужчин, подлежащих призыву, временно приостановлены за границей. Бывший министр иностранных дел и нынешний руководитель Центра российских исследований Владимир Огрызко выразил поддержку этого решения.

Об этом сообщило издание NV в среду, 24 апреля.

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Комментарий Владимира Огрызко

Огрызко считает, что действия министра Кулебы соответствуют законодательству, поскольку новый закон предусматривает изменение некоторых процедур.

"Закон действительно вступит в силу через месяц после его опубликования, но есть процедуры, которыми руководствуется МИД. И эти процедуры, как и законодательство в целом, подвержены определенным изменениям в контексте того, что меняется само законодательство", — заявил экс-министр иностранных дел.

По словам Огрызко, министерство руководствуется определенными процедурами, которые могут изменяться в соответствии с законодательством. Он считает, что юристы министерства тщательно изучили все аспекты законов и нормативных актов, чтобы действовать в соответствии с ними, даже в свете того, что новый закон еще не вступил в силу. Это необходимо для обеспечения четких инструкций для консульских офицеров, особенно в переходный период, когда старый закон теряет свою силу.

Напомним, что украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Как сообщалось, это произошло по техническим причинам.

Ранее мы пишем, что Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве, требуя выдать им паспорта. Также они позиционируют себя как "жертвы обстоятельств" и, как сообщается, даже просят помощи.