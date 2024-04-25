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В Германии ответили, будут ли лишать украинских мужчин статуса беженцев

25 апреля 2024 09:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Германии ответили, будут ли лишать украинских мужчин статуса беженцев
Мужчины в Германии. Фото иллюстративный: pro.bcode.news
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Германия не будет лишать украинских мужчин статуса беженцев. Это произойдет, несмотря на решение Украины приостановить консульское обслуживание военнообязанных мужчин за рубежом.

Об этом заявил представитель министерства внутренних дел Германии Максимилиан Калль в четверг, 25 апреля.

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"Я уверен в том, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, речь идет о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчин", — заявил Калль.

С другой стороны, Каль не прокомментировал решение Украины приостановить консульское обслуживание военнообязанных мужчин за границей.

Представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в свою очередь заявил, что это суверенное решение Украины, которое нельзя комментировать от имени МИД ФРГ.

Напомним, что украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульские услуги для мужчин, подлежащих призыву, временно приостановлены за границей.

Бывший министр иностранных дел и нынешний руководитель Центра российских исследований Владимир Огрызко выразил поддержку этого решения.

Германия
Украина
беженцы
военнообязанные
уклонисты
мужчины

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