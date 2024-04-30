В МЗС України пояснили, чи позбавлять українських чоловіків за кордоном консульських послуг

Український чоловік перетинає кордон. Фото ілюстративне: Кореспондент

В Міністерстві закордонних справ України спростували міф про позбавлення всіх українських чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг. Там пояснили, що це рішення стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, і тимчасово призупиняє прийом від цих громадян нових заяв на обмежений період часу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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Там пояснили, що після завершення цього періоду, прийом заяв продовжиться. Водночас, чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані згідно з законодавством, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та потрапити на прийом до консульства.

"Після 23 квітня закордонні дипломатичні установи України фіксують зменшення кількості нових заяв на рівні від 20% до 25%, що свідчить про те, що йдеться лише про тимчасову технічну паузу для певної категорії громадян України, а не всіх чоловіків чи всіх українців", — пояснюють в МЗС.

Там додали, що під час технічної паузи в прийомі нових заяв держустанови доопрацьовують механізми військово-облікової роботи для врахування норм нового закону.

"Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами", — зауважують в дипвідомстві.

Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, як йдеться у повідомленні, консульства та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення.

Що передувало

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн.

А адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС — абсолютно незаконне.