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В МИД Украины объяснили, лишат ли украинских мужчин за границей консульских услуг

30 апреля 2024 21:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В МИД Украины объяснили, лишат ли украинских мужчин за границей консульских услуг
Украинский мужчина пересекает границу. Фото иллюстративное: Корреспондент
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли миф о лишении всех украинских мужчин за границей доступа к консульским услугам. Там объяснили, что это решение касается только находящихся за рубежом мужчин призывного возраста и временно приостанавливает прием от этих граждан новых заявлений на ограниченный период времени.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Там объяснили, что после завершения этого периода прием заявлений продолжится. В то же время, мужчины призывного возраста, уточнившие свои данные согласно законодательству, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство.

"После 23 апреля зарубежные дипломатические учреждения Украины фиксируют уменьшение количества новых заявлений на уровне от 20% до 25%, что свидетельствует о том, что речь идет только о временной технической паузе для определенной категории граждан Украины, а не всех мужчин или всех украинцев", — объясняют в МИДе.

Там добавили, что в ходе технической паузы в приеме новых заявлений госучреждения дорабатывают механизмы военно-учетной работы для учета норм нового закона.

"Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, временно находящихся за границей, в настоящее время определяется из доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами", — отмечают в дипведомстве.

Как только эта межведомственная работа будет завершена, как говорится в сообщении, консульства и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения.

Что предшествовало

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за границей перестали выдавать документы.

В то же время, офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

А адвокат Григорий Трипульский подчеркнул, что это решение противоречит Конституции Украины и решение МИД — абсолютно незаконное.

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