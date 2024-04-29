Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У МЗС відреагували на інформацію про відступ України від зобов'язань про захист прав людини arrow

У МЗС відреагували на інформацію про відступ України від зобов'язань про захист прав людини

29 квітня 2024 00:25
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
У МЗС відреагували на інформацію про відступ України від зобов'язань про захист прав людини
Засідання Ради Європи. Фото: Reuters
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

У МЗС відреагували на інформацію про відступ України від деяких зобов'язань про захист прав людини. Відомство повідомило, що це "регулярна практика".

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ у понеділок, 29 квітня.

Читайте також:

Яке ставлення МЗС до подачі Україною заяви про частковий відступ від дотримання прав людини

У МЗС заявили, що Україна з 2015 року інформувала про це міжнародні організації.

"На виконання положень Конвенції та Пакту, відповідне інформування здійснюється нашою державою починаючи з 2015 року у звʼязку зі збройною агресією РФ проти України.  Ця регулярна практика продовжилася і з лютого 2022 року у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення і введенням у нашій державі воєнного стану", — говориться у повідомленні.

У МЗС відреагували на інформацію про відступ України від зобов'язань про захист прав людини - фото 1
Скриншот з сайту МЗС

Ця практика продовжилась з лютого 2022 року у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення і введенням в Україні воєнного стану, зауважили в МЗС.

Там також пояснили, що у квітні Україна вчергове уточнила перелік існуючих обмежень і зменшила його. Це вже 20-е повідомлення міжнародних організацій з 2015 року.

"Інформування здійснюється на регулярній основі після продовження строку дії воєнного стану в Україні", — йдеться у заяві МЗС.

Раніше ми повідомляли, що Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини.

Пізніше політтехнолог пояснив заяву про відступ України від дотримання прав людини.

війна
закон
МЗС
Україна
мобілізація
людина
права

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри