У МЗС відреагували на інформацію про відступ України від зобов'язань про захист прав людини
У МЗС відреагували на інформацію про відступ України від деяких зобов'язань про захист прав людини. Відомство повідомило, що це "регулярна практика".
Про це заявили у Міністерстві закордонних справ у понеділок, 29 квітня.
Яке ставлення МЗС до подачі Україною заяви про частковий відступ від дотримання прав людини
У МЗС заявили, що Україна з 2015 року інформувала про це міжнародні організації.
"На виконання положень Конвенції та Пакту, відповідне інформування здійснюється нашою державою починаючи з 2015 року у звʼязку зі збройною агресією РФ проти України. Ця регулярна практика продовжилася і з лютого 2022 року у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення і введенням у нашій державі воєнного стану", — говориться у повідомленні.
Ця практика продовжилась з лютого 2022 року у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення і введенням в Україні воєнного стану, зауважили в МЗС.
Там також пояснили, що у квітні Україна вчергове уточнила перелік існуючих обмежень і зменшила його. Це вже 20-е повідомлення міжнародних організацій з 2015 року.
"Інформування здійснюється на регулярній основі після продовження строку дії воєнного стану в Україні", — йдеться у заяві МЗС.
Раніше ми повідомляли, що Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини.
Пізніше політтехнолог пояснив заяву про відступ України від дотримання прав людини.
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