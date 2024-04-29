В МИД отреагировали на информацию об отступлении Украины от обязательств по защите прав человека

Заседание Совета Европы. Фото: Reuters

В МИДе отреагировали на информацию об отступлении Украины от некоторых обязательств о защите прав человека. Ведомство сообщило, что это "регулярная практика".

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел в понедельник, 29 апреля.

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В МИДе заявили, что Украина с 2015 года информировала об этом международные организации.

"Во исполнение положений Конвенции и Пакта, соответствующее информирование осуществляется нашим государством начиная с 2015 года в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Скриншот с сайта МИД

Эта практика продолжилась с февраля 2022 г. в связи с началом полномасштабного вторжения и введением в Украине военного положения, отметили в МИД.

Там также объяснили, что в апреле Украина в очередной раз уточнила перечень существующих ограничений и уменьшила его. Это уже 20-е сообщение международных организаций с 2015 года.

"Информирование осуществляется на регулярной основе после продления срока действия военного положения в Украине", — говорится в заявлении МИД.

Ранее мы сообщали, что Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека.

Позже политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека.