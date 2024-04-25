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В МОЗ нагадали про необхідність вакцинувати дітей від небезпечної хвороби

25 квітня 2024 13:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В МОЗ нагадали про необхідність вакцинувати дітей від небезпечної хвороби
Дитину прививають від поліємієліту. Фото ілюстративне: Запорізька обласна державна адміністрація
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністерство охорони здоров'я нагадує, що поліомієліт є небезпечним захворюванням, яке спричиняє поліовірус. Найбільш вразливі до нього — діти до 5 років. Щоб убезпечити своїх дітей, батьки мають їх вакцинувати.

Про це МОЗ повідомило на своїй сторінці у Facebook у четвер, 24 квітня.

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Інформація про поліомієліт. Фото: МОЗ

Поліомієліт представляє загрозу

"Поліомієліт вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків", — зазначили в МОЗ.

В Міністерстві нагадали, що у жовтні 2021 року в Україні зафіксували випадок поліомієліту у Рівненській області. А вже в січні 2022 року — випадок гострого в’ялого паралічу діагностували у дитини з Закарпаття.

Також в МОЗ нагадали, що найуразливіші до поліо — діти до 5 років.

"Ліків проти поліо не існує, а вакцинація проти поліомієліту є найефективнішим способом профілактики цієї хвороби", — зазначили у міністерстві.

Для захисту проти вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин:

  • інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін’єкцій;
  • оральну (ОПВ), яку дають у вигляді крапель у рот. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини, тим самим зупиняють поширення інфекції.

Кому варто робити щеплення проти поліомієліту

"Кожна дитина до 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо", — розповіли в МОЗ.

Щеплення проводяться у 2, 4 (ІПВ), далі у 6 та 18 місяців, 6 і 14 років (ОПВ) і забезпечують захист на все життя.

Щеплення за календарем — безоплатні, зробити їх можна у медзакладах кожної області. Під час Всесвітнього тижня імунізації додаткові точки вакцинації є на залізничному вокзалі Києва, Харкова, Одеси та в "Містечках здоров’я".

Деталі додаткових можливостей вакцинуватись тут: https://bit.ly/health-cities.

повідомлення від МОЗ
Повідомлення від МОЗ. Фото: скриншот

Нагадуємо, що одна зі смертельно-небезпечних хвороб, які можна попередити просто своєчасно зробивши щеплення, — кір. Українців закликають вчасно вакцинувати своїх дітей, адже ліків проти цієї хвороби немає.

До слова, МОЗ дозволило українцям робити щеплення проти нового COVID-штаму. 

МОЗ
діти
хвороба
Україна
медицина
поліомієліт

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