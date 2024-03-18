МОЗ дозволило українцям робити щеплення проти нового COVID-штаму — про який йдеться

Медик робить щеплення жінці. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua

Міністерство охорони здоров’я дозволило українцям проводити первинне щеплення вакциною проти штаму коронавірусу "Омікрон". Нова вакцина є оновленням від американської компанії Pfizer, яка створена спеціально для боротьби з цим штамом.

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Facebook в понеділок, 18 березня.

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Вакцинація проти COVID-штаму "Омікрон"

Вакцину проти штаму "Омікрон" називають "двовалентною", тому що вона містить два види мРНК. Йдеться про "оригінальний" та "Омікрон".

До сьогодні вона була дозволеною лише для проведення бустерних щеплень. Однак МОЗ запровадило зміни щодо вакцини і вони підтверджені наказом відомства від 29 лютого 2024 року.

"Двовалентна омікрон-специфічна вакцина проти COVID-19 — це оновлена версія вакцини Comirnaty від американської компанії Pfizer, яка адаптована спеціально для захисту проти штаму "Омікрон", — йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що вакцинація проти COVID-19 є безоплатною для всіх громадян України. Зробити щеплення можна через запис у сімейного лікаря або в пункті вакцинації в лікарні.

У міністерстві нагадали, що станом на березень 2024 року зафіксовано понад 5,5 млн випадків захворювання українців на коронавірус.

Скриншот допису МОЗ

Нагадаємо, нещодавно уряд дозволив українцям вакцинуватися в аптеках. Таке рішення дозволить зробити вакцинацію зручнішою, а отже ще ближчою та доступнішою.

Раніше ми писали, що у Німеччині 62-річний чоловік зробив 217 щеплень проти COVID-19, ігноруючи медичні рекомендації. Він купував та замовляв вакцини протягом 29 місяців.