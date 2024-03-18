Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow МОЗ дозволило українцям робити щеплення проти нового COVID-штаму — про який йдеться arrow

МОЗ дозволило українцям робити щеплення проти нового COVID-штаму — про який йдеться

18 березня 2024 18:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
МОЗ дозволило українцям робити щеплення проти нового COVID-штаму — про який йдеться
Медик робить щеплення жінці. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністерство охорони здоров’я дозволило українцям проводити первинне щеплення вакциною проти штаму коронавірусу "Омікрон". Нова вакцина є оновленням від американської компанії Pfizer, яка створена спеціально для боротьби з цим штамом.

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Facebook в понеділок, 18 березня.

Читайте також:

Вакцинація проти COVID-штаму "Омікрон"

Вакцину проти штаму "Омікрон" називають "двовалентною", тому що вона містить два види мРНК. Йдеться про "оригінальний" та "Омікрон".

До сьогодні вона була дозволеною лише для проведення бустерних щеплень. Однак МОЗ запровадило зміни щодо вакцини і вони підтверджені наказом відомства від 29 лютого 2024 року.

"Двовалентна омікрон-специфічна вакцина проти COVID-19 — це оновлена версія вакцини Comirnaty від американської компанії Pfizer, яка адаптована спеціально для захисту проти штаму "Омікрон", — йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що вакцинація проти COVID-19 є безоплатною для всіх громадян України. Зробити щеплення можна через запис у сімейного лікаря або в пункті вакцинації в лікарні. 

У міністерстві нагадали, що станом на березень 2024 року зафіксовано понад 5,5 млн випадків захворювання українців на коронавірус.

Скриншот допису МОЗ
Скриншот допису МОЗ

Нагадаємо, нещодавно уряд дозволив українцям вакцинуватися в аптеках. Таке рішення дозволить зробити вакцинацію зручнішою, а отже ще ближчою та доступнішою.

Раніше ми писали, що у Німеччині 62-річний чоловік зробив 217 щеплень проти COVID-19, ігноруючи медичні рекомендації. Він купував та замовляв вакцини протягом 29 місяців.

коронавірус
МОЗ
вакцинація
Україна
захворювання
COVID

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися