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Німець 217 разів вакцинувався від коронавірусу — до чого це призвело

6 березня 2024 05:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Німець 217 разів вакцинувався від коронавірусу — до чого це призвело
Чоловіку роблять щеплення. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Німеччині 62-річний чоловік здійснив 217 щеплень проти COVID-19, ігноруючи медичні рекомендації. Він купував та замовляв вакцини з доставкою на дім протягом 29 місяців.

Про це повідомляє наукове видання The Lancet Infectious Diseases у понеділок, 4 березня.

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Вчені з Університету Ерлангена-Нюрнберга стверджують, що чоловік не зазнав ніякої шкоди. Дослідники запропонували йому здати різні аналізи, і той погодився, адже був дуже зацікавлений у цьому.

Чоловік надав свіжі зразки крові та слини, також вчені дослідили заморожені зразки його крові, що зберігалися останніми роками.

"Ми взяли ще зразки крові, коли чоловік за власним наполяганням отримав чергове щеплення під час дослідження. Ми змогли використати ці зразки, щоб точно визначити, як імунна система реагує на вакцинацію", — розповів доктор Кіліан Шобер з кафедри мікробіології університету.

Доктор непокоївся, що така кількість щеплень могла негативно вплинути на імунну систему й виснажити певні клітини. Однак дослідники ніяких змін не виявили, до того ж не знайшли жодних ознак інфікування COVID-19.

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Нагадаємо, що у Львові з ока 43-річного чоловіка медики витягнули 11-сантиметрового гельмінта. Паразит "оселився" в організмі чоловіка після укусу комара.

Також ми писали, що в Україні на Київщині лікарі-ендоскопісти врятували життя хлопчику, який проковтнув бойовий патрон. Проте, як боєприпас потрапив до шлунково-кишкового тракту, він так і не пояснив.

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