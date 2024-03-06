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Немец 217 раз вакцинировался от коронавируса — к чему это привело

6 марта 2024 05:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Немец 217 раз вакцинировался от коронавируса — к чему это привело
Мужчине делают прививку. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Германии 62-летний мужчина осуществил 217 прививок против COVID-19, игнорируя медицинские рекомендации. Он покупал и заказывал вакцины с доставкой на дом в течение 29 месяцев.

Об этом сообщает научное издание The Lancet Infectious Diseases в понедельник, 4 марта.

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Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга утверждают, что мужчина не получил никакого вреда. Исследователи предложили ему сдать разные анализы, и тот согласился, ведь был очень заинтересован в этом.

Мужчина предоставил свежие образцы крови и слюны, также ученые исследовали замороженные образцы крови, хранившиеся в последние годы.

"Мы взяли еще образцы крови, когда мужчина по собственному настоянию получил очередную прививку во время исследования. Мы смогли использовать эти образцы, чтобы точно определить, как иммунная система реагирует на вакцинацию", — рассказал доктор Килиан Шобер с кафедры микробиологии университета.

Доктор беспокоился, что такое количество прививок могло отрицательно повлиять на иммунную систему и истощить определенные клетки. Однако исследователи никаких изменений не обнаружили, к тому же, не нашли никаких признаков инфицирования COVID-19.

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Напомним, что во Львове из глаза 43-летнего мужчины медики извлекли 11-сантиметрового гельминта. Паразит поселился в организме мужчины после укуса комара.

Также мы писали, что в Украине на Киевщине врачи-эндоскописты спасли жизнь мальчику, проглотившему боевой патрон. Однако, как боеприпас попал в желудочно-кишечный тракт, он так и не объяснил.

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Германия
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