Немец 217 раз вакцинировался от коронавируса — к чему это привело

Мужчине делают прививку. Фото: freepik.com

В Германии 62-летний мужчина осуществил 217 прививок против COVID-19, игнорируя медицинские рекомендации. Он покупал и заказывал вакцины с доставкой на дом в течение 29 месяцев.

Об этом сообщает научное издание The Lancet Infectious Diseases в понедельник, 4 марта.

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Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга утверждают, что мужчина не получил никакого вреда. Исследователи предложили ему сдать разные анализы, и тот согласился, ведь был очень заинтересован в этом.

Мужчина предоставил свежие образцы крови и слюны, также ученые исследовали замороженные образцы крови, хранившиеся в последние годы.

"Мы взяли еще образцы крови, когда мужчина по собственному настоянию получил очередную прививку во время исследования. Мы смогли использовать эти образцы, чтобы точно определить, как иммунная система реагирует на вакцинацию", — рассказал доктор Килиан Шобер с кафедры микробиологии университета.

Доктор беспокоился, что такое количество прививок могло отрицательно повлиять на иммунную систему и истощить определенные клетки. Однако исследователи никаких изменений не обнаружили, к тому же, не нашли никаких признаков инфицирования COVID-19.

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