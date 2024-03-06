Українці зможуть вакцинуватися в аптеках — МОЗ відповіло, коли послуга стане доступною

Вакцинація. Фото: Pexels

Нещодавно Уряд ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації в аптеках. Це усталена практика в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки. Постанова дозволить зробити вакцинацію зручнішою, а отже ще ближчою та доступнішою.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Telegram у середу, 6 березня.

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Вакцинація в аптеках

У МОЗ розповіли, що перед тим, як послуга запрацює в Україні аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику.

Для цього пункт має забезпечити:

наявність спеціальної аптечки та іншого обладнання;

проходження фармацевтами навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів.

Рішення уряду набирає чинності через три місяці після його опублікування.

"За цей час буде змінена нормативна база, щоб забезпечити реалізацію проєкту, проведені консультації та верифікований перелік суб’єктів господарювання, які виявлять бажання отримати ліцензію та проводити вакцинацію фармацевтичними працівниками", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що вакцинувати проти сезонного грипу вони зможуть уже наступного епідсезону 2024/25 років.

Допис МОЗ України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Німеччині 62-річний чоловік здійснив 217 щеплень проти COVID-19, ігноруючи медичні рекомендації. Він купував та замовляв вакцини з доставкою на дім протягом 29 місяців.

Також американський мільярдер Білл Гейтс заявив, що виділить 8,6 млрд доларів на вакцинацію у всьому світі. Про це бізнесмен сказав під час Економічного форуму в Давосі.