Мільярдер Білл Гейтс заявив про виділення 8,6 млрд дол. для вакцинації у всьому світі

Мільярдер Білл Гейтс. Фото: АА

Американський мільярдер Білл Гейтс заявив, що виділить 8,6 млрд доларів на вакцинацію у всьому світі. Про це бізнесмен сказав під час Економічного форуму в Давосі.

Про це пише Reuters.

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Гейтс виділить 8,6 млрд дол. на вакцинацію

Так, цьогоріч Фонд Білла та Мелінди Гейтс планує витратити більше, ніж будь-коли раніше — 8,6 млрд дол. на вакцинацію у всьому світі. Оскільки фінансування охорони здоров'я в країнах з найнижчим рівнем доходу призупинилося після пандемії COVID-19.

Фонд Гейтсів вже є ключовим глобальним донором у сфері охорони здоров'я і зіткнувся з критикою через свій надмірний вплив.

"Ми не можемо говорити про майбутнє людства, не говорячи про майбутнє здоров'я", — заявив Гейтс.

Зазначається, що фонд вже давно зосередився на інноваціях в охороні здоров'я і нове фінансування частково спрямоване на те, щоб відкрити доступ до нових технологій для найбільш вразливих верств населення у світі.

Після переорієнтації на COVID під час надзвичайної ситуації, пов'язаної з пандемією, у 2024 році Фонд повернеться до давно встановлених пріоритетних напрямків діяльності, а саме боротьбу з більшими загрозами інфекційних захворювань та основними причинами дитячої смертності.

Нагадаємо, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Гебреїсус Тедрос Аданом закликав людство продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції. Це необхідно для уникнення зараження на коронавірус.

Також ми писали, що нещодавно в Україні зафіксували новий штам коронавірусу "Пірола". Три випадки захворюваності вже вдалося виявити у двох областях України.