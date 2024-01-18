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Миллиардер Билл Гейтс заявил о выделении 8,6 млрд дол. для вакцинации по всему миру

18 января 2024 17:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Миллиардер Билл Гейтс заявил о выделении 8,6 млрд дол. для вакцинации по всему миру
Миллиардер Билл Гейтс. Фото: АА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что выделит 8,6 млрд долларов на вакцинацию по всему миру. Об этом бизнесмен сказал во время Экономического форума в Давосе.

Об этом пишет Reuters.

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Гейтс выделит 8,6 млрд. дол. на вакцинацию

Так, в этом году Фонд Билла и Мелинды Гейтс планирует потратить больше, чем когда-либо раньше — 8,6 млрд дол. на вакцинацию по всему миру. Поскольку финансирование здравоохранения в странах с низким уровнем дохода приостановилось после пандемии COVID-19.

Фонд Гейтсов уже является ключевым глобальным донором в сфере здравоохранения и столкнулся с критикой из-за своего чрезмерного влияния.

"Мы не можем говорить о будущем человечества, не говоря о будущем здоровье", — заявил Гейтс.

Фонд уже давно сосредоточился на инновациях в здравоохранении и новое финансирование частично направлено на то, чтобы открыть доступ к новым технологиям для наиболее уязвимых слоев населения в мире.

После переориентации на COVID во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, в 2024 году Фонд вернется в давно установленные приоритетные направления деятельности, а именно борьбу с большими угрозами инфекционных заболеваний и основными причинами детской смертности.

Напомним, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Гебреис Тедрос Аданом призвал человечество продолжать носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Это необходимо во избежание заражения коронавирусом.

Также мы писали, что недавно в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса "Пирола". Три случая заболеваемости уже удалось обнаружить в двух областях Украины.

вакцинация
пандемия
ВОЗ
Билл Гейтс

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