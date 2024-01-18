Миллиардер Билл Гейтс заявил о выделении 8,6 млрд дол. для вакцинации по всему миру
Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что выделит 8,6 млрд долларов на вакцинацию по всему миру. Об этом бизнесмен сказал во время Экономического форума в Давосе.
Об этом пишет Reuters.
Гейтс выделит 8,6 млрд. дол. на вакцинацию
Так, в этом году Фонд Билла и Мелинды Гейтс планирует потратить больше, чем когда-либо раньше — 8,6 млрд дол. на вакцинацию по всему миру. Поскольку финансирование здравоохранения в странах с низким уровнем дохода приостановилось после пандемии COVID-19.
Фонд Гейтсов уже является ключевым глобальным донором в сфере здравоохранения и столкнулся с критикой из-за своего чрезмерного влияния.
"Мы не можем говорить о будущем человечества, не говоря о будущем здоровье", — заявил Гейтс.
Фонд уже давно сосредоточился на инновациях в здравоохранении и новое финансирование частично направлено на то, чтобы открыть доступ к новым технологиям для наиболее уязвимых слоев населения в мире.
После переориентации на COVID во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, в 2024 году Фонд вернется в давно установленные приоритетные направления деятельности, а именно борьбу с большими угрозами инфекционных заболеваний и основными причинами детской смертности.
Напомним, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Гебреис Тедрос Аданом призвал человечество продолжать носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Это необходимо во избежание заражения коронавирусом.
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