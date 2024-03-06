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Украинцы смогут вакцинироваться в аптеках — Минздрав ответил, когда услуга станет доступной

6 марта 2024 20:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцы смогут вакцинироваться в аптеках — Минздрав ответил, когда услуга станет доступной
Вакцинация. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Недавно правительство приняло постановление, открывающее доступ для вакцинации в аптеках. Это постоянная практика в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки. Постановление позволит сделать вакцинацию удобной, а значит, еще ближе и доступнее.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram в среду, 6 марта.

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В Минздраве рассказали, что перед тем как услуга заработает в Украине, аптекам нужно получить лицензию на медицинскую практику.

Для этого пункт должен обеспечить:

  • наличие специальной аптечки и другого оборудования;
  • прохождение фармацевтами обучения безопасности вакцин, правил организации и техники проведения прививок, оказания к медицинской помощи при неотложных состояний.

Решение правительства вступает в силу через три месяца после его опубликования.

"За это время будет изменена нормативная база, чтобы обеспечить реализацию проекта, проведены консультации и верифицированный перечень хозяйствующих субъектов, которые изъявят желание получить лицензию и проводить вакцинацию фармацевтическими работниками", — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что вакцинировать против сезонного гриппа они смогут уже в следующем эпидсезоне 2024/2025 годов.

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Пост Минздрава Украины. Фото: скриншот

Напомним, в Германии 62-летний мужчина сделал 217 прививок против COVID-19, игнорируя медицинские рекомендации. Он покупал и заказывал вакцины с доставкой на дом в течение 29 месяцев.

Также американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что выделит 8,6 млрд долларов на вакцинацию по всему миру. Об этом бизнесмен сказал во время Экономического форума в Давосе.

Минздрав
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Украина

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