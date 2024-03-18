Минздрав разрешил украинцам делать прививки против нового COVID-штамма — о каком идет речь

Медик делает прививку женщине. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua

Министерство здравоохранения разрешило украинцам проводить первичную прививку вакциной против штамма коронавируса "Омикрон". Новая вакцина является обновлением от американской компании Pfizer, созданной специально для борьбы с этим штаммом.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook в понедельник, 18 марта.

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Вакцинация против COVID-штамма "Омикрон"

Вакцину против штамма "Омикрон" называют "двухвалентной", так как она содержит два вида мРНК. Речь идет об "оригинальном" и "Омикроне".

До сих пор она была разрешена только для проведения бустерных прививок. Однако Минздрав ввел изменения в вакцинацию и они подтверждены приказом ведомства от 29 февраля 2024 года.

"Двухвалентная омикрон-специфическая вакцина против COVID-19—- это обновленная версия вакцины Comirnaty от американской компании Pfizer, которая адаптирована специально для защиты против штамма "Омикрон", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что вакцинация против COVID-19 бесплатная для всех граждан Украины. Привиться можно через запись у семейного врача или в пункте вакцинации в больнице.

В министерстве напомнили, что по состоянию на март 2024 года зафиксировано более 5,5 млн случаев заболевания украинцев коронавирусом.

Скриншот сообщения Минздрава

Напомним, недавно правительство разрешило украинцам вакцинироваться в аптеках. Такое решение позволит сделать вакцинацию более удобной, а значит, еще более близкой и доступной.

Ранее мы писали, что в Германии 62-летний мужчина сделал 217 прививок против COVID-19, игнорируя медицинские рекомендации. Он покупал и заказывал вакцины в течение 29 месяцев.