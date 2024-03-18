Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Минздрав разрешил украинцам делать прививки против нового COVID-штамма — о каком идет речь arrow

Минздрав разрешил украинцам делать прививки против нового COVID-штамма — о каком идет речь

18 марта 2024 18:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Минздрав разрешил украинцам делать прививки против нового COVID-штамма — о каком идет речь
Медик делает прививку женщине. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министерство здравоохранения разрешило украинцам проводить первичную прививку вакциной против штамма коронавируса "Омикрон". Новая вакцина является обновлением от американской компании Pfizer, созданной специально для борьбы с этим штаммом.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook в понедельник, 18 марта.

Читайте также:

Вакцинация против COVID-штамма "Омикрон"

Вакцину против штамма "Омикрон" называют "двухвалентной", так как она содержит два вида мРНК. Речь идет об "оригинальном" и "Омикроне".

До сих пор она была разрешена только для проведения бустерных прививок. Однако Минздрав ввел изменения в вакцинацию и они подтверждены приказом ведомства от 29 февраля 2024 года.

"Двухвалентная омикрон-специфическая вакцина против COVID-19—- это обновленная версия вакцины Comirnaty от американской компании Pfizer, которая адаптирована специально для защиты против штамма "Омикрон", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что вакцинация против COVID-19 бесплатная для всех граждан Украины. Привиться можно через запись у семейного врача или в пункте вакцинации в больнице.

В министерстве напомнили, что по состоянию на март 2024 года зафиксировано более 5,5 млн случаев заболевания украинцев коронавирусом.

Скриншот сообщения Минздрава
Скриншот сообщения Минздрава

Напомним, недавно правительство разрешило украинцам вакцинироваться в аптеках. Такое решение позволит сделать вакцинацию более удобной, а значит, еще более близкой и доступной.

Ранее мы писали, что в Германии 62-летний мужчина сделал 217 прививок против COVID-19, игнорируя медицинские рекомендации. Он покупал и заказывал вакцины в течение 29 месяцев.

коронавирус
Минздрав
вакцинация
Украина
заболевания
COVID

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться