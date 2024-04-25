В Минздраве напомнили о необходимости вакцинировать детей от опасной болезни

Ребенка прививают от полиемиелита. Фото иллюстративное: Запорожская областная государственная администрация

Министерство здравоохранения напоминает, что полиомиелит является опасным заболеванием, вызванным полиовирусом. Наиболее уязвимы к нему – дети до 5 лет. Чтобы обезопасить своих детей, родители должны их вакцинировать.

Об этом Минздрав сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 24 апреля.

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Информация о полиомиелите. Фото: МОЗ

Полиомиелит представляет угрозу

"Полиомиелит поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу и летальным случаям", — отметили в Минздраве.

В Министерстве напомнили, что в октябре 2021 года в Украине зафиксирован случай полиомиелита в Ровенской области. А уже в январе 2022 года случай острого дряблого паралича диагностировали у ребенка из Закарпатья.

Также в Минздраве напомнили, что самые уязвимые к полио — дети до 5 лет.

"Лекарств против полио не существует, а вакцинация против полиомиелита является самым эффективным способом профилактики этой болезни", — отметили в министерстве.

Для защиты против вируса полиомиелита в Украине используются два типа вакцин:

инактивированную (ИПВ), вводимую в виде инъекций;

оральную (ОПС), которую дают в виде капель в рот. Капли формируют иммунитет в кишечнике ребенка, тем самым останавливают распространение инфекции.

Кому следует делать прививки против полиомиелита

"Каждый ребенок до 14 лет должен получить шесть доз вакцины против полио", — рассказали в Минздраве.

Прививки проводятся в 2, 4 (ИПВ), далее в 6 и 18 месяцев, 6 и 14 лет (ОПВ) и обеспечивают защиту на всю жизнь.

Прививки по календарю — безвозмездные, сделать их можно в медучреждениях каждой области. Во время Всемирной недели иммунизации дополнительные точки вакцинации находятся на железнодорожном вокзале Киева, Харькова, Одессы и в "Городках здоровья".

Детали дополнительных возможностей можно вакцинировать здесь: https://bit.ly/health-cities.

Сообщение от Минздрава. Фото: скриншот

Напоминаем, что одна из смертельно опасных болезней, которые можно предупредить просто своевременно сделав прививку, — корь. Украинцев призывают вовремя вакцинировать своих детей, ведь лекарства против этой болезни нет.

К слову, Минздрав позволил украинцам прививать против нового COVID-штамма.