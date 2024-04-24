У МОЗ попередили українців про необхідність щеплення дітей від важкої хвороби

Дитина хвора на кір. Ілюстративне фото: topsante.com

Одна зі смертельно-небезпечних хвороб, які можна попередити просто своєчасно зробивши щеплення, — кір. Українців закликають вчасно вакцинувати своїх дітей, адже ліків проти цієї хвороби немає.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в середу, 24 квітня.

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Чим небезпечний кір

В МОЗ розповіли, що кір — одне з найзаразніших інфекційних захворювань, адже 9 з 10 невакцинованих людей ризикують захворіти після контакту з хворим. Оскільки ліків проти кору не існує, тому вакцинація — єдиний засіб захисту.

"Серед ускладнень — запалення легенів (пневмонія), вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність та смерть", — пояснили у відомстві.

Згідно зі статистикою, 2023 року на кір в Україні захворіло ушестеро більше людей (65 захворілих), ніж у 2022. А з початку 2024 відомо вже 23 хворих.

Як захиститись від кору

У міністерстві розповіли, що головна причина спалахів кору — низьке охоплення профілактичними щепленнями.

"За підсумками 2023 року в Україні щепленнями проти кору, паротиту та краснухи (КПК) охоплено 92,4% однорічних дітей та 87,3% 6-річних. Для формування ж колективного імунітету рівень охоплення щепленнями, за рекомендаціями ВООЗ, має становити не менше ніж 95%", — йдеться у повідомленні МОЗ.

Там нагадали, що за Національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина має отримати дві дози вакцини КПК — у 12 місяців та в 6 років. Щеплення — безоплатні та дозволяють сформувати специфічний імунітет.

Скриншот допису МОЗ

Нагадаємо, на початку березня уряд ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації в аптеках. Це усталена практика в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки. Постанова дозволить зробити вакцинацію зручнішою, а отже ще ближчою та доступнішою.

До слова, МОЗ дозволило українцям робити щеплення проти нового COVID-штаму.