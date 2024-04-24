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В Минздраве предупредили украинцев о необходимости прививания детей от тяжелой болезни

24 апреля 2024 13:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Минздраве предупредили украинцев о необходимости прививания детей от тяжелой болезни
Ребенок болен на корь. Иллюстративное фото: topsante.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Одна из смертельно опасных болезней, которые можно предупредить просто своевременно сделав прививку, — корь. Украинцев призывают вовремя вакцинировать своих детей, ведь лекарства против этой болезни нет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в среду, 24 апреля.

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Чем опасна корь

В Минздраве рассказали, что корь — одно из самых инфекционных заболеваний, ведь 9 из 10 невакцинированных людей рискуют заболеть после контакта с больным. Поскольку лекарства против кори не существует, поэтому вакцинация — единственное средство защиты.

"Среди осложнений — воспаление легких (пневмония), ушная инфекция (отит), воспаление мозга (энцефалит), другие серьезные осложнения, а также инвалидность и смерть", — пояснили в ведомстве.

Согласно статистике, в 2023 году корью в Украине заболело в шесть раз больше людей (65 заболевших), чем в 2022. А с начала 2024 известно уже 23 больных.

Как защититься от кори

В министерстве рассказали, что главная причина вспышек кори — низкий охват профилактическими прививками.

"По итогам 2023 года в Украине прививками против кори, паротита и краснухи (КПК) охвачено 92,4% годовалых детей и 87,3% 6-летних. Для формирования же коллективного иммунитета уровень охвата прививками, по рекомендациям ВОЗ, должен составлять не меньше чем 95%", — говорится в сообщении Минздрава.

Там напомнили, что по Национальному календарю профилактических прививок каждый ребенок должен получить две дозы вакцины КПК — в 12 месяцев и в 6 лет. Прививки — безвозмездные и позволяют сформировать специфический иммунитет.

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Скриншот сообщения Минздрава

Напомним, в начале марта правительство приняло постановление, открывающее доступ для вакцинации в аптеках. Это устоявшаяся практика в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки. Постановление позволит сделать вакцинацию более удобной, а значит, еще более близкой и доступной.

К слову, Минздрав позволил украинцам прививать против нового COVID-штамма.

Минздрав
вакцинация
дети
болезнь
лечение
корь
прививка

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