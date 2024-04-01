В Москві проводять евакуацію з Курського вокзалу — що трапилося

Евакуйовані пасажири біля Курського вокзалу. Фото: скриншот

В Москві проводять евакуацію пасажирів з Курського залізничного вокзалу. Перед цим була інформація, що вокзал був "замінований".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як повідомили у пресслужбі Московської залізниці, на графік руху поїздів інцидент не вплинув. Всіх пасажирів евакуювали. На місці продовжують працювати вибухотехніки та поліцейські.

Події в Москві — останні новини

Нагадаємо, сьогодні сталася пожежа на підприємстві "Електроізоліт", який знаходиться за 70 км від Москви.

Також у російській столиці наприкінці березня загорівся технічний університет імені Миколи Баумана. Пожежа сталася на четвертому поверсі адміністративного корпусу вишу.

Ще раніше спалахнув завод "МіГ" на Ленінградському проспекті. Вогнище накрило реконструйований цех, який прибудований до діючого корпусу заводу.