Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Москві проводять евакуацію з Курського вокзалу — що трапилося arrow

В Москві проводять евакуацію з Курського вокзалу — що трапилося

1 квітня 2024 18:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Москві проводять евакуацію з Курського вокзалу — що трапилося
Евакуйовані пасажири біля Курського вокзалу. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Москві проводять евакуацію пасажирів з Курського залізничного вокзалу. Перед цим була інформація, що вокзал був "замінований".

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

В Москві евакуюють Курський вокзал

Як повідомили у пресслужбі Московської залізниці, на графік руху поїздів інцидент не вплинув. Всіх пасажирів  евакуювали. На місці продовжують працювати вибухотехніки та поліцейські. 

Події в Москві — останні новини

Нагадаємо, сьогодні сталася пожежа на підприємстві "Електроізоліт", який знаходиться за 70 км від Москви.

Також у російській столиці наприкінці березня загорівся технічний університет імені Миколи Баумана. Пожежа сталася на четвертому поверсі адміністративного корпусу вишу. 

Ще раніше спалахнув завод "МіГ" на Ленінградському проспекті. Вогнище накрило реконструйований цех, який прибудований до діючого корпусу заводу.

росіяни
Москва
вокзали
залізниця
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК