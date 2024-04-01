В Москве проводят эвакуацию с Курского вокзала — что произошло

Эвакуированные пассажиры возле Курского вокзала. Фото: скриншот

В Москве производится эвакуация пассажиров с Курского железнодорожного вокзала. Перед этим была информация, что вокзал был "заминирован".

Об этом сообщают росСМИ.

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Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, на график движения поездов инцидент не повлиял. Всех пассажиров эвакуировали. На месте продолжают работать взрывотехники и полицейские.

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