В Москве проводят эвакуацию с Курского вокзала — что произошло
В Москве производится эвакуация пассажиров с Курского железнодорожного вокзала. Перед этим была информация, что вокзал был "заминирован".
Об этом сообщают росСМИ.
В Москве эвакуируют Курский вокзал
Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, на график движения поездов инцидент не повлиял. Всех пассажиров эвакуировали. На месте продолжают работать взрывотехники и полицейские.
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Напомним, сегодня произошел пожар на предприятии "Электроизолит", который находится в 70 км от Москвы.
Также в российской столице в конце марта загорелся технический университет имени Баумана. Пожар произошел на четвертом этаже административного корпуса вуза.
Еще раньше вспыхнул завод "МиГ" на Ленинградском проспекте. Огонь накрыл реконструированный цех, пристроенный к действующему корпусу завода.
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