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В Москве проводят эвакуацию с Курского вокзала — что произошло

1 апреля 2024 18:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Москве проводят эвакуацию с Курского вокзала — что произошло
Эвакуированные пассажиры возле Курского вокзала. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Москве производится эвакуация пассажиров с Курского железнодорожного вокзала. Перед этим была информация, что вокзал был "заминирован".

Об этом сообщают росСМИ.

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Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, на график движения поездов инцидент не повлиял. Всех пассажиров эвакуировали. На месте продолжают работать взрывотехники и полицейские.

События в Москве — последние новости

Напомним, сегодня произошел пожар на предприятии "Электроизолит", который находится в 70 км от Москвы.

Также в российской столице в конце марта загорелся технический университет имени Баумана. Пожар произошел на четвертом этаже административного корпуса вуза.

Еще раньше вспыхнул завод "МиГ" на Ленинградском проспекте. Огонь накрыл реконструированный цех, пристроенный к действующему корпусу завода.

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