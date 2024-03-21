В Молдові проросійські діячі поширюють наративи, які звучали перед вторгненням в Україну

Проросійський мітинг у Гагаузії. Фото ілюстративне: BIRN

У Молдові пов’язані з Кремлем діячі в проросійському автономному регіоні Гагаузія поширюють російські наративи. Вони відображають попередні претензії Росії щодо України за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Це може бути частиною ширших гібридних зусиль Кремля по дестабілізації ситуації у Молдові.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни у четвер, 21 березня.

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Ситуація в Гагаузії

Зокрема, Євгенія Гуцул, губернатор Гагаузії, заявила в інтерв’ю російському виданню "Известия", опублікованому 20 березня, що вона хотіла б, щоб Гагаузія отримала від Росії "захист", щоб жителі Гагаузії могли мати право на заможне життя, гагаузькі фермери могли експортувати свою продукцію до Росії, а Гагаузія могла отримувати газ за нижчою ціною.

Ці пункти, за словами Гуцул, вона нещодавно говорила з президентом Росії Володимиром Путіним. Вона також додала, що Гагаузія не розглядає можливість виходу зі складу Молдови, але хоче, щоб уряд Молдови дотримувався закону 1994 року про "особливий правовий статус" Гагаузії. Прозвучав натяк, що Гагаузія розгляне вихід, якщо ця умова не буде виконана.

Паралелі з ситуацією в Україні

Заяви Гуцул про недотримання урядом Молдови закону про особливий статус Гагаузії схожі на попередні звинувачення Кремля в тому, що Україна не дотримується положень Мінських угод про "особливий статус" так званих ДНР і ЛНР.

Зокрема, Кремль стверджував, що нібито порушення Україною Мінських домовленостей "змусили" Росію почати повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Раніше ми розповідали, що речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова безпідставно звинуватила Україну в завданні 17 березня удару за допомогою безпілотника по військовій базі в Придністров'ї, проросійській сепаратистській республіці. Ймовірно, це відбувається у рамках триваючої гібридної операції Кремля, спрямованої на дестабілізацію ситуації у Молдові.

Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага РФ до цього регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ Молдови до ЄС