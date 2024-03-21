В Молдове пророссийские деятели распространяют нарративы, звучавшие перед вторжением в Украину

Пророссийский митинг в Гагаузии. Фото иллюстративное: BIRN

В Молдове связанные с Кремлем деятели в пророссийском автономном регионе Гагаузия распространяют российские нарративы. Они отражают предыдущие претензии России по отношению к Украине за год до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Это может быть частью более широких гибридных усилий Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове.

Об этом сообщили в Институте изучения войны в четвер, 21 марта.

Читайте также:

Ситуация в Гагаузии

В частности, Евгения Гуцул, губернатор Гагаузии, заявила в интервью российскому изданию "Известия", опубликованном 20 марта, что она хотела бы, чтобы Гагаузия получила от России "защиту", чтобы жители региона могли иметь право на богатую жизнь, гагаузские фермеры могли экспортировать свою продукцию в Россию, а Гагаузия могла получать газ по более низкой цене.

Эти пункты, по словам Гуцул, она недавно обсудила с президентом России Владимиром Путиным. Она также добавила, что Гагаузия не рассматривает возможность выхода из состава Молдовы, но хочет, чтобы правительство Молдовы соблюдало закон 1994 года об "особом правовом статусе" Гагаузии. Прозвучал намек, что Гагаузия рассмотрит выход, если это условие не будет выполнено.

Параллели с ситуацией в Украине

Заявления Гуцул о несоблюдении правительством Молдовы закона об особом статусе Гагаузии похожи на предыдущие обвинения Кремля в том, что Украина не соблюдает положения Минских соглашений об "особом статусе" так называемых ДНР и ЛНР.

В частности, Кремль утверждал, что якобы нарушение Украиной Минских договоренностей "заставили" Россию начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Ранее мы рассказывали, что спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова безосновательно обвинила Украину в нанесении 17 марта удара с помощью беспилотника по военной базе в Приднестровье, пророссийской сепаратистской республике. Вероятно, это происходит в рамках продолжающейся гибридной операции Кремля, направленной на дестабилизацию ситуации в Молдове.

Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации ситуации в Молдове. Усиленное внимание РФ к этому региону вызвано предстоящими переговорами о вступлении Молдовы в ЕС.