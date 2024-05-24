У Міненерго застерегли українців від шахраїв

Міністр енергетики Галущенко Герман. Фото: Міністерство енергетики

Внаслідок важкої ситуації в енергосистемі України найближчим часом може зрости кількість шахрайських дій у мережі. Зловмисники використовують ситуацію, коли в країні екстренні відключення світла та перебої в електромережах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики в Telegram в четвер, 23 травня.

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"Міністерство енергетики України спільно з колегами з Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертають увагу громадян на активізацію шахраїв, які використовують складну ситуацію в енергосистемі у своїх злочинних інтересах", — написали у відомстві.

Також у Міненерго та кіберполіції повідомили, що зловмисники можуть створювати фейкові сторінки та навіть інтернет-ресурси, щоб вводити українських користувачів в оману для особистої вигоди. Вони можуть працювати на росіян та виманювати конфіденційні дані громадян, щоб привласнити їх кошти чи дізнатись іншу важливу інформацію.

"Аби не стати жертвами зловмисників та ворожої пропаганди, нагадуємо: не довіряйте стороннім ресурсам і не переходьте за посиланнями з незнайомих джерел!", — попередили у Міненерго.

Людей просять довіряти лише офіційним джерелам, а в Telegram міністерства надали контакти ресурсів операторів систем розподілу електроенергії. Там можна дізнатись про графіки відключення світла та іншу необхідну інформацію.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів ворог змінив тактику ракетних атак і обстрілює об'єкти критичної інфраструктури, саме тому в Україні розпочались проблеми із електроенергією.

Як наслідок критичної ситуації в енергосистемі, тарифи на електроенергію можуть зрости мінімум вдвічі.