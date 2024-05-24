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В сети активизировались мошенники — от чего предостерегают в Минэнерго и киберполиции

24 мая 2024 07:43
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Минэнерго предостерегли украинцев от мошенников
Министр энергетики Галущенко Герман. Фото: Министерство энергетики
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В результате тяжелой ситуации в энергосистеме Украины в ближайшее время может возрасти количество мошеннических действий в сети. Злоумышленники используют ситуацию, когда в стране экстренные отключения света и перебои в электросетях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в Telegram в четверг, 23 мая.

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"Министерство энергетики Украины совместно с коллегами из Департамента киберполиции Национальной полиции Украины обращают внимание граждан на активизацию мошенников, использующих сложную ситуацию в энергосистеме в своих преступных интересах", — написали в ведомстве.

Также в Минэнерго и киберполиции сообщили, что злоумышленники могут создавать фейковые страницы и даже интернет-ресурсы, чтобы вводить украинских пользователей в заблуждение для личной выгоды. Они могут работать на россиян и выманивать конфиденциальные данные граждан, чтобы присвоить их средства или узнать другую важную информацию.

"Чтобы не стать жертвами злоумышленников и вражеской пропаганды, напоминаем: не доверяйте посторонним ресурсам и не переходите по ссылкам из незнакомых источников!", — предупредили в Минэнерго.

Людей просят доверять только официальным источникам, а в Telegram министерства предоставили контакты ресурсов операторов систем распределения электроэнергии. Там можно узнать о графиках отключения света и другой необходимой информации.

Напомним, в течение последних недель враг изменил тактику ракетных атак и обстреливает объекты критической инфраструктуры, поэтому в Украине начались проблемы с электроэнергией.

Как следствие критической ситуации в энергосистеме, тарифы на электроэнергию могут возрасти минимум вдвое.

Герман Галущенко
киберполиция
Минэнерго
Украина
мошенничество

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