Народна депутатка України Вікторія Гриб. Фото: скріншот

Тариф на електроенергію може зрости вдвічі, і це мінімум. Усе тому, що внаслідок російських атак енергетична система України перебуває в критичному стані.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомила Вікторія Гриб, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Верховної Ради.

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Наразі тарифи для населення не є на рівні собівартості. Однак уряд намагається тримати їх на цьому рівні.

"Ми будемо намагатися робити все можливе, щоби люди сплачували цей тариф. Тому будемо говорити і з урядом, і з нашими міжнародними партнерами про субсидії зі створення фонду енергетичної підтримки вразливих верств населення", — повідомила Віткорія Гриб.

Однак вартість все одно, скоріше за все, зростатиме. Остаточна цифра залежатиме від рішення енергетичного регулятора НКРЄКП.

"Я чую, що, можливо, тариф на електроенергію за 1квт буде підвищений удвічі. Проте все буде залежати від стану енергосистеми. Якщо не буде енергетики — будемо використовувати генератори. У такому разі кіловат буде коштувати у 4-5 разів дорожче, ніж те, що є на сьогодні. Якщо ми запрошуємо аварійну допомогу з країн Європи, вона обходиться нам дорожче у декілька разів", — додала нардеп.

Нагадаємо, в "Укренерго" попередили українців про важку зиму — там закликають готуватись до планових відключень.

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