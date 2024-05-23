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Тариф на электроэнергию может возрасти как минимум вдвое, — нардеп Виктория Гриб

23 мая 2024 06:42
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Тариф на электроэнергию может возрасти вдвое
Народный депутат Украины Виктория Гриб. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Тариф на электроэнергию может возрасти вдвое , и это минимум. Все потому, что в результате российских атак энергетическая система Украины находится в критическом состоянии.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщила Виктория Гриб, глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Верховной Рады.

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Пока тарифы для населения не на уровне себестоимости. Однако правительство пытается держать их на этом уровне.

"Мы будем пытаться делать все возможное, чтобы люди платили этот тариф. Поэтому будем говорить и с правительством и с нашими международными партнерами о субсидиях по созданию фонда энергетической поддержки уязвимых слоев населения", — сообщила Виткория Гриб.

Однако стоимость все равно, скорее всего, будет расти. Окончательная цифра будет зависеть от решения энергетического регулятора НКРЭКУ.

"Я слышу, что возможно, тариф на электроэнергию за 1кВт будет повышен вдвое. Однако все будет зависеть от состояния энергосистемы. Если не будет энергетики - будем использовать генераторы. В таком случае киловатт будет стоить в 4-5 раз дороже, чем то, что есть на сегодняшний день. Если мы приглашаем аварийную помощь из стран Европы, она обходится нам дороже в несколько раз", — добавила нардеп.

Напомним, в "Укрэнерго" предупредили украинцев о тяжелой зиме - там призывают готовиться к плановым отключениям.

Чтобы защитить объекты генерации Украине, нужны ракеты, сообщил нардеп Алексей Кучеренко.

тарифы
электроэнергия
деньги
Укрэнерго
энергетика

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