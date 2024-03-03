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В Івано-Франківську група "скінхедів" нападала на літніх людей заради слави в соцмережах

3 березня 2024 17:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Івано-Франківську група "скінхедів" нападала на літніх людей заради слави в соцмережах
Арешт хуліганів. Фото ілюстративне: поліція Харкова
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Івано-Франківської області виявили підозріле відео, на якому невідомі нападали на людей похилого віку. При цьому хулігани, судячи з усього, знімали це на відео, щоб потім прославитися в соцмережах.

Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області у неділю, 3 березня.

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На кадрах видно, як порушники завдають фізичної шкоди випадковим перехожим та використовують перцеві балончики.

Жоден із постраждалих не звернувся за допомогою до правоохоронців, і поліція не отримувала скарг на цей інцидент.

"Прикарпатська поліція одразу розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", — повідомили поліції.

У ході розслідування органи правопорядку перевіряють подробиці, викладені в соціальних мережах, визначають особи постраждалих та осіб, які беруть участь у хуліганських діях.

Хуліганство
Повідомлення поліції Івано-Франківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, одеські правоохоронці затримали зловмисника, який спланував розбійний напад на підприємця, який збирав кошти на потреби українських військових.

Раніше у Полтаві невідомий чоловік із ножем напав на продавчиню рибного магазину. Погрожуючи жінці, він вимагав гроші, а отримавши опір, схопив із прилавка кілька товарів і втік.

поліція
Івано-Франківськ
пенсіонери
хуліганство
арешт

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