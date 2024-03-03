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В Ивано-Франковске группа "скинхедов" нападала на пожилых людей ради славы в соцсетях

3 марта 2024 17:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Ивано-Франковске группа "скинхедов" нападала на пожилых людей ради славы в соцсетях
Арест хулиганов. Фото иллюстративное: полиция Харькова
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во время мониторинга социальных сетей полицейские Ивано-Франковской области обнаружили подозрительное видео, на котором неизвестные нападали на пожилых людей. При этом хулиганы, судя по всему, снимали это на видео, чтобы потом прославиться в соцсетях.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в воскресенье, 3 марта.

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На кадрах видно, как нарушители причиняют физический вред случайным прохожим и используют перцовые баллончики.

Ни один из пострадавших не обратился за помощью к правоохранителям, и полиция не получала жалоб на данное инцидент.

"Полиция Прикарпатья сразу начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — сообщили  полиции.

В ходе расследования, органы правопорядка проверяют подробности, изложенные в социальных сетях, определяют личности пострадавших и лиц, участвующих в хулиганских действиях. 

Хулиганство
Сообщение полиции Ивано-Франковской области. Фото: скриншот

Напомним, одесские правоохранители задержали злоумышленника, спланировавшего разбойное нападение на предпринимателя, собиравшего средства на нужды украинских военных. 

Ранее в Полтаве неизвестный мужчина с ножом напал на продавщицу рыбного магазина. Угрожая женщине, он требовал деньги, а получив сопротивление, схватил с прилавка несколько товаров и скрылся.

полиция
Ивано-Франковск
пенсионеры
хулиганство
арест

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