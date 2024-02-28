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В Полтаве мужчина с ножом напал на продавщицу рыбного магазина

28 февраля 2024 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Полтаве мужчина с ножом напал на продавщицу рыбного магазина
Нападающий с ножом в магазине. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Неизвестный мужчина с ножом 21 февраля набросился на продавщицу рыбного магазина в Полтаве. Угрожая женщине, он требовал деньги, а получив сопротивление, схватил с прилавка несколько товаров и скрылся.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной прокуратуры в среду, 28 февраля.

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Правоохранители рассказали, что вечером 21 февраля в Киевском районе Полтавы мужчина набросился на продавщицу рыбного магазина. Угрожая женщине ножом, мужчина требовал деньги, а получив сопротивление, схватил с прилавка несколько товаров и скрылся.

"В настоящее время личность злоумышленника установлена. Им оказался 37-летний житель Полтавского района. Мужчина сообщен о подозрении в разбое, совершенном в условиях военного положения", — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей без определения размера залога.

Напомним, несколько дней назад на одной из улиц Мукачево Закарпатской области неизвестные мужчины избили военнослужащего. Правоохранители установили злоумышленников и объявили им о подозрениях.

Кроме того, на Прикарпатье 7 февраля женщины набросились и мать с ребенком и избили их, потому что думали, что она "наводница" военкомата. В результате нападения местных жительниц они были вынуждены обратиться за медицинской помощью с серьезными травмами.

оружие
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Полтава
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продажа

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