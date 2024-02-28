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У Полтаві чоловік з ножем напав на продавчиню рибного магазину

28 лютого 2024 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Полтаві чоловік з ножем напав на продавчиню рибного магазину
Нападник з ножем у магазині. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Невідомий чоловік з ножем 21 лютого накинувся на продавчиню рибного магазину у Полтаві. Погрожуючи жінці, він вимагав гроші, а отримавши опір, схопив із прилавка кілька товарів і втік.

Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури у середу, 28 лютого. 

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Правоохоронці розповіли, що ввечері 21 лютого у Київському районі Полтави чоловік накинувся на продавчиню рибного магазину.  Погрожуючи жінці ножем, чоловік вимагав гроші, а отримавши опір, схопив із прилавка кілька товарів і втік.

"Наразі особу зловмисника встановлено. Ним виявився 37-річний житель Полтавського району. Чоловіку повідомлено про підозру у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану", — повідомили в прокуратурі. 

Крім того, підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави. 

Нагадаємо, декілька днів тому на одній із вулиць Мукачева Закарпатської області невідомі чоловіки побили військовослужбовця. Правоохоронці встановили зловмисників та оголосили їм про підозри.

Крім того, на Прикарпатті 7 лютого жінки накинулись та матір з дитиною та побили їх, бо думали, що вона "навідниця" військкомату. В результаті нападу місцевих жительок вони були вимушені звернутися за медичною допомогою з серйозними травмами.

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