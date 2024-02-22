Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Закарпатті чоловіки побили військовослужбовця arrow

На Закарпатті чоловіки побили військовослужбовця

22 лютого 2024 14:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Закарпатті чоловіки побили військовослужбовця
Поліцейський. Ілюстративне фото: поліція Львова
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Днями на одній із вулиць Мукачева Закарпатської області невідомі чоловіки побили військовослужбовця. Зловмисникам оголосили про підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області у четвер, 22 лютого.

На Закарпатті побили військового

Того ж дня співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління оперативно встановили причетних до хуліганських дій. Ними виявилися двоє чоловіків, віком 51 та 39 років.

null
Затримані фігуранти. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Бійка між чоловіками виникла на побутовому рівні. Вона не пов'язана зі службовою діяльністю потерпілого.

"Станом на тепер слідчі провели всі необхідні процесуальні дії у справі та повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

У справі продовжується досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 5 років, або ж позбавлення волі на строк до 4 років.

null
Допис поліції Закарпатської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській області представники територіального центру комплектування викликали невідомих, які побили водія фури. Інцидент стався під час вручення повістки.

Також в результаті нападу місцевих жительок Прикарпаття на жінку та її шестирічну доньку вони були вимушені звернутися за медичною допомогою з серйозними травмами. 7 лютого, жінки накинулись та матір з дитиною, бо думали, що вона "навідниця" військкомату. 

бійка
поліція
Закарпаття
військові
підозра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі