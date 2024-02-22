На Закарпатті чоловіки побили військовослужбовця
Днями на одній із вулиць Мукачева Закарпатської області невідомі чоловіки побили військовослужбовця. Зловмисникам оголосили про підозру.
Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області у четвер, 22 лютого.
На Закарпатті побили військового
Того ж дня співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління оперативно встановили причетних до хуліганських дій. Ними виявилися двоє чоловіків, віком 51 та 39 років.
Бійка між чоловіками виникла на побутовому рівні. Вона не пов'язана зі службовою діяльністю потерпілого.
"Станом на тепер слідчі провели всі необхідні процесуальні дії у справі та повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.
У справі продовжується досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 5 років, або ж позбавлення волі на строк до 4 років.
Нагадаємо, у Київській області представники територіального центру комплектування викликали невідомих, які побили водія фури. Інцидент стався під час вручення повістки.
Також в результаті нападу місцевих жительок Прикарпаття на жінку та її шестирічну доньку вони були вимушені звернутися за медичною допомогою з серйозними травмами. 7 лютого, жінки накинулись та матір з дитиною, бо думали, що вона "навідниця" військкомату.
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