На Закарпатті чоловіки побили військовослужбовця

Поліцейський. Ілюстративне фото: поліція Львова

Днями на одній із вулиць Мукачева Закарпатської області невідомі чоловіки побили військовослужбовця. Зловмисникам оголосили про підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області у четвер, 22 лютого.

На Закарпатті побили військового

Того ж дня співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління оперативно встановили причетних до хуліганських дій. Ними виявилися двоє чоловіків, віком 51 та 39 років.

Затримані фігуранти. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Бійка між чоловіками виникла на побутовому рівні. Вона не пов'язана зі службовою діяльністю потерпілого.

"Станом на тепер слідчі провели всі необхідні процесуальні дії у справі та повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

У справі продовжується досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 5 років, або ж позбавлення волі на строк до 4 років.

Допис поліції Закарпатської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській області представники територіального центру комплектування викликали невідомих, які побили водія фури. Інцидент стався під час вручення повістки.

Також в результаті нападу місцевих жительок Прикарпаття на жінку та її шестирічну доньку вони були вимушені звернутися за медичною допомогою з серйозними травмами. 7 лютого, жінки накинулись та матір з дитиною, бо думали, що вона "навідниця" військкомату.