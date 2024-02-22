На Закарпатье мужчины избили военнослужащего

Полицейский. Иллюстративное фото: полиция Львова

На днях на одной из улиц Мукачево Закарпатской области неизвестные мужчины избили военнослужащего. Злоумышленникам объявили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области в четверг, 22 февраля.

На Закарпатье избили военного

В тот же день сотрудники криминальной полиции Мукачевского районного управления оперативно установили причастных к хулиганским действиям. Ими оказались двое мужчин в возрасте 51 и 39 лет.

Задержанные фигуранты. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Драка между мужчинами возникла на бытовом уровне. Она не связана со служебной деятельностью потерпевшего.

"По состоянию на сейчас следователи провели все необходимые процессуальные действия по делу и сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

По делу продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.

Пост полиции Закарпатской области. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области представители территориального центра комплектования вызвали неизвестных, которые избили водителя фуры. Инцидент произошел во время вручения повестки.

Также в результате нападения местных жительниц Прикарпатья на женщину и ее шестилетнюю дочь они были вынуждены обратиться за медицинской помощью с серьезными травмами. 7 февраля женщины набросились на мать с ребенком, потому что думали, что она "наводчица" военкомата.