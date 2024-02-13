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В Германии снова напали на украинского подростка — детали

13 февраля 2024 21:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Германии снова напали на украинского подростка — детали
Немецкая полиция. Иллюстративное фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В городе Мэттманн вблизи Дюссельдорфа в Германии избили гражданина Украины в субботу, 10 февраля. 15-летний подросток получил серьезные травмы в результате нападения на основании расовой ненависти.

Об этом сообщает DPA.

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Известно, что незнакомец сделал ксенофобские замечания украинскому подростку в закусочной.

После этого мужчина внезапно ударил парня по голове неизвестным предметом и скрылся.

В больнице обнаружили, что травмы украинца намного серьезнее, чем считалось сначала, однако угрозы его жизни не было.

Свидетели инцидента описали нападающего как большого, крепкого мужчину ростом почти 2 метра. В настоящее время идет расследование.

Напомним, в Германии произошел инцидент, завершившийся гибелью молодого игрока сборной Украины.

Также мы писали, что немецкая полиция опубликовала новые данные по делу об убийстве молодого украинского баскетболиста. Владимир Ермаков погиб в результате ранений, которые ему нанес преступник в Дюссельдорфе.

Германия
украинцы
нападение
беженцы

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