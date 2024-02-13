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У Німеччині знову напали на українського підлітка — деталі

13 лютого 2024 21:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Німеччині знову напали на українського підлітка — деталі
Німецька поліція. Ілюстративне фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа у Німеччині побили громадянина України в суботу, 10 лютого. 15-річний підліток отримав серйозні травми внаслідок нападу на підґрунті расової ненависті.

Про це повідомляє DPA.

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Відомо, що незнайомець зробив ксенофобські зауваження українському підлітку в закусочній.

Після цього чоловік раптово вдарив хлопця по голові невідомим предметом і втік.

У лікарні виявили, що травми українця набагато серйозніші, аніж вважалося спочатку, проте загрози його життю не було.

Свідки інциденту описали нападника як великого, міцного чоловіка зростом майже 2 метри. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, у Німеччині стався інцидент, який завершився загибеллю молодого гравця збірної України.

Також ми писали, що німецька поліція опублікувала нові дані у справі про вбивство молодого українського баскетболіста. Володимир Єрмаков загинув унаслідок поранень, які йому завдав злочинець у Дюссельдорфі.

Німеччина
українці
напад
біженці

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