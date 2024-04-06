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В ISW пояснили, як російські хакери протидіють надсиланню військової допомоги Україні

6 квітня 2024 07:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ISW пояснили, як російські хакери протидіють надсиланню військової допомоги Україні
Хакери. Ілюстративне фото: depositphotos/Gorodenkoff
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росія здійснила тисячі кібератак на залізничну інфраструктуру Чехії та низки інших європейських держав. Це було здійснено у рамках спроби погіршити транспортну логістику країн-членів НАТО, які надсилають озброєння Україні.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) у суботу, 6 квітня.

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Аналітики інституту зазначили, що міністр транспорту Чехії Мартін Купка заявив Financial Times, що Чехія підозрює Росію в проведенні хакерської кампанії, яка складається з тисяч атак на чеського національного залізничного оператора České dráhy з метою дестабілізації ЄС і знищення критичної інфраструктури.

Купка зазначив, що Чехія здатна захиститися від усіх атак. Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) у березні 2023 року опублікувало свій перший звіт про загрози, який складався з даних, зібраних у період з січня 2021 року по жовтень 2022 року. Агентство виявило, що проросійські хакерські групи посилили кібератаки на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії, та Естонія.

У звіті ENISA від березня 2023 року також було виявлено масштабні проросійські кібератаки проти повітряного та морського транспорту в ЄС у більш широкому масштабі.

Раніше ми повідомляли, що СБУ ідентифікувала хакерів Головного розвідувального управління генерального штабу РФ, які атакували "Київстар" у грудні 2023 року.

Російські хакери здійснили кібератаки на низку українських медіа. Комп'ютерні злочинці розмістили на їх сайтах фейкову інформацію.

НАТО
Чехія
хакери
військова допомога
Україна
уява

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