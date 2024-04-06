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В ISW объяснили, как российские хакеры противодействуют отправке военной помощи Украине

6 апреля 2024 07:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ISW объяснили, как российские хакеры противодействуют отправке военной помощи Украине
Хакеры. Иллюстративное фото: depositphotos/Gorodenkoff
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россия осуществила тысячи кибератак на железнодорожную инфраструктуру Чехии и ряда других европейских государств. Это было сделано в рамках попытки ухудшить транспортную логистику стран-членов НАТО, направляющих вооружение Украине.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) в субботу, 6 апреля.

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Аналитики института отметили, что министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил Financial Times, что Чехия подозревает Россию в проведении хакерской кампании, состоящей из тысяч атак на чешского национального железнодорожного оператора Českej dráhy с целью дестабилизации ЕС и уничтожения критической инфраструктуры.

Купка отметил, что Чехия способна оградиться от всех атак. Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) в марте 2023 года опубликовало свой первый отчет об угрозах, состоявший из данных, собранных в период с января 2021 года по октябрь 2022 года. Агентство обнаружило, что пророссийские хакерские группы усилили кибератаки на железнодорожные компании в Латвии, Литве, Румынии и Эстонии.

В отчете ENISA от марта 2023 года также были выявлены масштабные пророссийские кибератаки против воздушного и морского транспорта в ЕС в более широком масштабе.

Ранее мы сообщали, что СБУ идентифицировала хакеров Главного разведывательного управления генерального штаба РФ, атаковавших "Киевстар" в декабре 2023 года.

Российские хакеры осуществили кибератаки на ряд украинских медиа. Компьютерные преступники разместили на их сайтах фейковую информацию.

НАТО
Чехия
хакеры
военная помощь
Украина
воображение

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