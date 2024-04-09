В ISW пояснили, чого домагається Кремль від Молдови

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кремль намагається використати усі важелі впливу, зокрема, проросійських діячів у Молдові для дестабілізації молдовської демократії та суспільства. Так, громадян Молдови готують, що Росія в будь-якому випадку буде змушена їх "захистити" від Румунії.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що 8 квітня пов’язана із Кремлем губернаторка проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул натякнула, що румунські чиновники контролюють уряд Молдови. На думку ISW, це чергові спроби Кремля поставити під сумнів суверенітет європейських прозахідних урядів.

Так, в інтерв’ю російському державному телеканалу "Первый канал" Гуцул заявила, що Румунія "контролює" молдовську владу, маючи на увазі, що Молдова не є суверенною. Вона наголосила, що влада Молдови може відповісти на відокремлення Гагаузії "гучними, погрозливими заявами" або розгорнути війська в Гагаузії та стверджувала, що об’єднання Молдови та Румунії буде "смертю" Молдови та молдовської мови та культури.

"Інтерв’ю Гуцул 8 квітня російському державному телебаченню, ймовірно, спрямоване на встановлення умов для виправдання потенційної майбутньої російської агресії проти Молдови перед російськомовними та проросійськи налаштованими аудиторіями в Гагаузії, проросійській сепаратистській республіці Молдови Придністров’ї та інших проросійських регіонах Європи, Середньої Азії та в самій Росії", — йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, розглядає свої зусилля в Молдові як частину ширшого екзистенціального геополітичного конфлікту Росії із Заходом. Так, МЗС Росії і його особи нещодавно заявили, що західні країни якимось чином керують політикою національної безпеки вірменського уряду, і стверджували, що Фінляндія "втратила незалежність у прийнятті зовнішньополітичних рішень" після вступу до НАТО.

Раніше Кремль робив подібні неправдиві заяви про те, що НАТО контролює Україну та використовує Україну, щоб погрожувати Росії, підірвати український суверенітет і виправдати вторгнення Росії в Україну. Аналітики припускають, що російський режим продовжуватиме стверджувати, що його різні цільові держави не є повністю суверенними, щоб встановлювати інформаційні умови для російських гібридних або звичайних операцій проти них.

"ISW продовжує оцінювати, що Кремль, ймовірно, намагається використати проросійських гравців у Молдові, щоб дестабілізувати молдовську демократію та суспільство, запобігти вступу Молдови до Європейського Союзу або навіть виправдати майбутні гібридні чи звичайні операції проти Молдови", — підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, зовсім нещодавно міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що Росія не відмовилась від намірів захопити його країну. Однак наразі військової загрози немає.

Також у Молдові пов’язані з Кремлем діячі в проросійському автономному регіоні Гагаузія поширюють російські наративи. Вони відображають попередні претензії Росії щодо України за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Це може бути частиною ширших гібридних зусиль Кремля по дестабілізації ситуації у Молдові.